Eufy RoboVac G30 Hybrid: Neuer Saug- und Wischroboter von Anker

Während ich persönlich im Bereich Saug- und Wischroboter auf Roborock setze, liefert auch Eufy gute und günstige Alternativen. Neu ist der Eufy RoboVac G30 Hybrid (Amazon-Link), der sowohl saugen als auch wischen kann. Ausgestattet ist der neue Roboter mit der „Smart Dynamic Navigation 2.0“, die in Kombination mit smarten Sensoren für eine bessere Reinigung sorgt. Aber: Eine Lasernavigation gibt es hier nicht.

Der Eufy RoboVac G30 Hybrid ist sehr schlank und nur 7,25 Zentimeter hoch. Die Saugleistung von 2000 Pa ist in Ordnung, hier können andere Roboter aber schon mehr. Die Steuerung erfolgt per EufyHome-App, hier lassen sich Zeitpläne anlegen und Einstellungen vornehmen. Nicht so gut: NoGo-Zonen müssen noch altmodisch mit Begrenzungsstreifen abgeklebt werden. Mit dem 2600 mAh großen Akku kann der G30 Hybrid bis zu 100 Minuten am Stück arbeiten, die Ladezeit liegt zwischen vier und fünf Stunden.

Ab sofort kann der Eufy RoboVac G30 Hybrid für 349,99 Euro gekauft werden. Wenn es nicht immer das neuste Modell sein muss, lohnt sich heute auch ein Blick auf die aktuellen Amazon-Angebote.