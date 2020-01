Eve Water Guard: Smarter Wassermelder mit HomeKit ausprobiert

Den Eve Water Guard hatten wir in diesem Monat schon zwei Mal in den News. Auf der IFA im vergangenen September erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, ist der smarte Wassermelder des Münchner Herstellers ab sofort bestellbar. Mit einem Preis von 79,95 Euro etwas teurer als Produkte der Konkurrenz, allerdings ist der Ansatz auch ein etwas anderer. In diesem Artikel wollen wir euch den Eve Water Guard noch einmal genauer vorstellen, denn mittlerweile konnten wir ihn selbst ausprobieren.

Auf dem Markt sind bereits einige ähnliche HomeKit-Geräte erhältlich, allerdings würde ich diese tatsächlich als Wassersensoren bezeichnen. Kleine Knöpfe, die mit einer Batterie betrieben an den gewünschten Ort gelegt werden, und dann bei der Berührung mit Wasser ein entsprechendes Signal senden. Relativ einfach und günstig, aber auch ziemlich punktuell und ohne zusätzliches Zubehör nur bedingt einsetzbar.

Eve Water Guard kommt mit einem zwei Meter langen Sensorkabel

Beim Eve Water Guard sieht die Geschichte etwas anders aus, daher passt hier die Bezeichnung „Wassermelder“ auch deutlich besser. Das HomeKit-Gerät nimmt die Flüssigkeit über ein zwei Meter langes Sensorkabel wahr und muss dafür in eine Steckdose gesteckt werden. Dafür ist aber auch eine rote LED und eine 100 Dezibel laute Sirene verbaut, womit man auch ohne iPhone oder iPad eine entsprechende Warnung erhält.

Die Konfiguration über die Home-App oder auch die Eve-App ist wie immer schnell erledigt: Gerät in die Steckdose stecken, HomeKit-Code scannen und wenige Sekunden später ist der Eve Water Guard einsatzbereit. Über die Home-App kann man auf Wunsch Push-Mitteilungen aktiviert, die in einem Alarm-Fall an bestimmte oder alle Personen im HomeKit-Haushalt gesendet werden – Voraussetzung dafür ist allerdings eine HomeKit-Steuerzentrale in Bluetooth-Reichweite des Wassermelders.

Zudem können mit HomeKit auch Automationen erstellt werden, hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sobald der Eve Water Guard mit Wasser in Kontakt kommt, können beispielsweise HomeKit-Lampen rot aufleuchten oder AirPlay 2 Lautsprecher einen Alarm-Sound von Apple Music wiedergeben.

Ebenfalls durchdacht: Das Sensorkabel kann auf bis zu 150 Meter verlängert werden. Leider ist das nicht ganz günstig, denn eine zwei Meter lange Verlängerung kostet stolze 19,95 Euro – das finde ich dann doch recht teuer. Rein theoretisch könnte man über 1.500 Euro für einen maximal langen Eve Water Guard ausgeben, in der Praxis reden wir hier aber wohl eher über ein bis drei Verlängerungen.

Sirene kann nicht deaktiviert werden

Trotz aller Einfachheit gibt es aufgrund von HomeKit auch zwei Einschränkungen, die mir neben der notwendigen Steckdose direkt aufgefallen sind. So lässt sich ein aktiver Alarm nur über die Eve-App stummschalten, ohne sie verstummt die Sirene erst dann, wenn das Sensorkabel wieder trocken ist. Zudem besteht keine Möglichkeit, die Sirene zeitweise zu deaktivieren und ausschließlich auf alternative Alarm-Benachrichtigungen zu setzen.

Diese Details sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, bevor man sich für den Eve Water Guard entscheidet. Empfehlen können wir den am Ende schon – zumal es zwar HomeKit-Wassersensoren, aber keine wirklich vergleichbaren HomeKit-Wassermelder auf dem Markt gibt.