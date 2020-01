Passwortmanager bei Stiftung Warentest: Eine Empfehlung ist sogar komplett gratis

Wer im Internet unterwegs ist, benötigt Passwörter. Nahezu jeder Dienst, Website oder Shopping-Anbieter, aber auch viele mobile Apps fordern einen eigenen Account und damit verbundene Passwörter. Sich all diese zu merken, ist beileibe nicht einfach, vor allem, wenn es nicht nur das ewig gleiche „123456789“ sein soll. Auch wir haben in der Vergangenheit schon so einige Passwortmanager für iOS und macOS vorgestellt, die eben solche Logins, Passwörter, Kredit- und Kundenkartendetails, Server-Infos und weiteres zusammenfassen und mit einem übergeordneten Master-Passwort vor fremdem Zugriff schützen.

Auch das Verbrauchermagazin Stiftung Warentest hat nun einige dieser Passwortmanager genauer unter die Lupe genommen und diese hinsichtlich Sicherheit, Handhabung, Funktionsumfang, Basisschutz persönlicher Daten und Mängeln in den Nutzungsbedingungen bzw. AGB bewertet. Insgesamt kamen elf Anwendungen auf den Prüfstand, zudem gab es getrennt davon drei weitere Passwortmanager, die in die Browser Safari, Google Chrome und Mozilla integriert waren.

Auch Apple schneidet mit Safari gut ab

Als Testsieger kristallisierte sich nach diesen Testkriterien das Programm Keeper Security heraus, das sich im Jahresabo zum Preis von 30 Euro nutzen lässt, aber auch mit kostenlosen Basisfunktionen daher kommt. Generell gilt sowieso, dass sich viele der bei Stiftung Warentest vorgestellten Passwort-Anwendungen mit ihren Basis-Features gratis verwenden lassen, und dann für einen erweiterten Umfang gezahlt werden muss. Auf Platz 2 der Ergebnisliste liegt 1Password von Agile Bits (38 Euro/Jahr), gefolgt vom komplett kostenlosen KeePass, das vor allem in Punkto Datenschutz auftrumpfen konnte. Allerdings wurde die Handhabung von KeePass lediglich mit „befriedigend“ eingestuft – hier sollte man laut Stiftung Warentest schon „solides Technikwissen“ mitbringen.

Erfreulicherweise landet auch Apple mit dem in Safari integrierten Passwortmanager, der über den iCloud-Schlüsselbund realisiert wird, auf dem ersten Platz unter den drei browserbasierten Diensten. Die Sicherheitsfunktionen wurden hier mit Note 1,3 bewertet, die Handhabung mit gut (1,9), und der Funktionsumfang mit ausreichend (3,8). Nahezu gleichauf war der Passwortmanager von Google Chrome, Mozillas Firefox hingegen zeigte deutlich schlechtere Noten.

Der gesamte achtseitige Testbericht findet sich auf der Website von Stiftung Warentest und kann dort zum Kaufpreis von 2 Euro als PDF-Datei heruntergeladen werden. Welcher Passwortmanager kommt bei euch zum Einsatz?