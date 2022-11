Evernote: Neue Sperrbildschirm-Widgets erlauben Zugriff auf Notizen und Aufgaben

Die Notiz- und Aufgaben-App Evernote (App Store-Link) ist auch auf meinen Apple-Geräten seit Jahren ein treuer Begleiter. Das Entwicklerteam hat nun die Anwendung, die sich kostenlos auf bis zu zwei Geräten verwenden lässt und sich über ein optionales Abo ab 7,99 Euro/Monat finanziert, mit neuen Features für iOS 16 und die neue iPhone 14 Pro (Max)-Generation ausgestattet. Ab sofort liegt Version 10.43 im deutschen App Store vor.

Zu einer der wichtigsten neuen Funktionen von iOS 16 gehört der neu gestaltete Sperrbildschirm, auf dem sich jetzt Widgets platzieren lassen. Um diese Funktionen nutzen zu können, hat Evernote der eigenen iOS-App neue Lockscreen-Widgets spendiert. Mit letzteren können Nutzer und Nutzerinnen ihre neuesten Notizen und Aufgaben sehen, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Von Evernote heißt es dazu:

„Wir machen das Beste aus dem neuen iOS 16, indem wir Unterstützung für Sperrbildschirm-Widgets hinzufügen! Jetzt kannst du alle Ablenkungen deines Telefons überspringen und dich auf genau das konzentrieren, was du jetzt wissen musst. Sehe dir deine letzte Notiz oder die nächsten drei Aufgaben an – sogar ohne dein Telefon zu entsperren. Oder erstelle eine neue Notiz, Aufgabe, einen Scan oder eine Suche mit nur einem Fingertipp. Der Zugriff auf deine wichtigsten Informationen war noch nie so schnell… oder so einfach.“