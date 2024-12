Für nur 2,99 Euro: WOW Filme & Serien und Paramount+

Mit TV-Streaming und Disney+ könnt ihr euch be Waipu.tv bereits zum Sonderpreis versorgen, heute folgt direkt der nächste Streaming-Kracher. Für nur 2,99 Euro (zur Aktion) pro Monat könnt ihr ein Jahr lang WOW Serien & Filme sowie Zugang zum Streaming-Dienst Paramoung+ erhalten. Das ist vor allem für die mobile Nutzung ein richtig gutes Angebot.

Schauen wir uns zunächst einmal den Preis genauer an. Sky bietet WOW Filme & Serien normalerweise für 5,98 Euro pro Monat an. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro. Zusammen wären wir hier also bei 13,97 Euro, ihr könnt das ganze Paket jetzt für 2,99 Euro buchen. Das ist definitiv eine Ansage.

Das erwartet euch bei WOW Filme & Serien

WOW ist die Streaming-Plattform von Sky und der Pay-TV-Anbieter ist bei vielen Filmen die erste Adresse nach dem Kino. Auf WOW zu finden sind Namen wie Oppenheimer, Barbie, Caveman, Herr der Ringe, The Regime oder The Rookie. Streamen könnt ihr die Filme und Serien im Prinzip auf allen erdenklichen Plattformen, unter anderem gibt es eine App für iPhone, iPad und auch Apple TV. Allerdings beträgt die maximale Auflösung leider nur 720p. Das ist nicht unbedingt etwas fürs Heimkino, sondern tatsächlich eher etwas fürs iPhone oder iPad.

Und was gibt es bei Paramount+?

Paramount+ hält Serien und Filme bereit, die es so bei anderen Streaming-Anbietern nicht gibt. Unter anderem können sich eure Kids über alle Folgen und Staffeln von Paw Patrol freuen, doch auch für die Eltern ist genügend Auswahl vorhanden. Ihr findet zum Beispiel Filme der Mission Impossible Reihe, zahlreiche Inhalte aus dem Star Trek Universum oder auch die Science-Fiction-Serie Halo.

Zu viel Zeit lassen solltet ihr euch bei der Buchung des Angebots nicht. Der Preis in Höhe von 2,99 Euro für das erste Jahr gilt nur in dieser Woche. Denkt nach dem Start unbedingt daran, alle Paket-Bestandteile wieder zu kündigen, sonst verlängern sie sich im zweiten Jahr um monatlichen Normalpreis.

