Google One: Neuer VPN-Dienst startet in Deutschland

Im Internet lauern viele Gefahren. Um sich zu schützen, verwenden viele Menschen einen sogenannten VPN-Dienst, der ein anonymes Surfen ermöglicht und so zu mehr Datenschutz beitragen kann. Mit Surfshark, VPN Unlimited, Mozilla VPN, NordVPN und dem bei uns in der Redaktion gern genutzten Anbieter ZenMate werden hier nur einige der zahlreichen Services dieses Genres genannt.

Nun möchte auch der große Tech-Konzern Google auf diesem Markt mitmischen. In einer Mitteilung hat man nun bekanntgegeben, dass „VPN von Google One“ jetzt auch in Deutschland startet.

„Angesichts der wachsenden Nachfrage nach besserem Datenschutz in einer Umgebung aus verschiedenen Lösungen haben wir unser Fachwissen in den Bereichen Datenschutz, Kryptografie und Infrastruktur genutzt, um ein VPN auf Google-Niveau zu entwickeln, das zusätzliche Sicherheit und Datenschutz für Onlineverbindungen ohne unnötige Leistungseinbußen bietet. Bei unserem Dienst VPN von Google One sind die Onlineaktivitäten von Nutzern für das VPN nicht identifizierbar und werden vom VPN nicht protokolliert. Wir sind der Ansicht, dass ein VPN transparent und zuverlässig sein muss. Aus diesem Grund ist unser Client Open Source. Außerdem werden wir die End-to-End-Lösung durch einen Drittanbieter auditieren lassen, damit die Einhaltung unserer Standards auch von einer externen Stelle bestätigt werden kann.“