Grain: Moment launcht neue Video-App mit Fokus auf Effekten und Presets

Das Entwicklerteam von Moment hat mit Grain (App Store-Link) eine neue App im deutschen App Store veröffentlicht, die sich an Video-Fans richtet. Der Download der Anwendung für iPhone und iPad ist kostenlos und finanziert sich über ein Abonnement, das ab 4,99 Euro/Monat zu haben ist. Für die Einrichtung sollte man etwa 240 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.5 oder neuer mitbringen. Eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung bisher noch nicht vorhanden.

Mit Grain sollen sich eigene Videos bearbeiten und mit cineastischen Effekten versehen lassen, ebenso wie eigene Video-Presets oder „Looks“ erstellen lassen. Diese können dann zum Beispiel in sozialen Medien oder in Moments weiterer App Rtro verarbeitet werden.

Grundsätzlich finden sich in Grain drei große Bereiche, mit denen sich Videos bearbeiten lassen: Color, Effects und Overlays. Das Segment Color hält einige voreingestellte Filter bereit, darunter LoFi, 35 mm oder Blockbuster, die sich dann vom User im Hinblick auf Farbtemperatur, Sättigung oder Helligkeit weiter verfeinern lassen.

Presets können als LUT exportiert werden

Die Presets für Effekte und Overlays funktionieren ähnlich und ermöglichen es, Filmkorn, Lichtlecks, Unschärfen, VHS-Effekte und mehr hinzuzufügen und diese über verschiedene Optionen weiter anzupassen. Die zahlreichen Möglichkeiten der Veränderungen können beizeiten etwas überfordernd wirken, vor allem, wenn man sich bestenfalls als Hobby-Filmer bzw. -Filmerin bezeichnen würde.

Nichtsdestotrotz lassen sich die in Grain erstellten Presets für eine spätere Verwendung speichern oder auch als LUT (Lookup Table) exportieren. So können sie problemlos mit professionellerer Desktop-Software wie Adobe Premiere Pro verwendet werden. Ebenfalls möglich ist ein Versand der Presets an Moments App Rtro. Für einen monatlichen Abopreis von 4,99 Euro wird aber wohl kaum jemand gewillt sein, ein paar Presets in einer mobilen App zu erstellen.