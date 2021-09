Telegram: Version 8.0 mit unbegrenzten Livestreams veröffentlicht

Der kostenlose Messenger Telegram (App Store-Link) bekommt regelmäßig frische Updates spendiert, mit denen das Entwicklerteam auch gleichzeitig neue Features veröffentlicht. Zuletzt gab es Anfang August dieses Jahres eine Aktualisierung, bei der es vor allem um Videoanrufe ging.

Seinerzeit war es möglich, Gruppen-Anrufe mit bis zu 1.000 Zuschauern zu starten. Bis zu 30 Nutzer und Nutzerinnen können dabei Videos der Kamera und ihre Bildschirminhalte übertragen. Schon mit dem damaligen Update wurde seitens Telegram angekündigt, dieses Limit in Zukunft noch weiter zu erhöhen.

Wie das Entwicklerteam nun im eigenen Blog berichtet, hat man das Zuschauerlimit für Livestreams nun mit Version 8.0 von Telegram aufgehoben. Nun können Livestreams in einem Kanal oder ein Videochat in einer Gruppe gestartet und von unbegrenzt vielen Zuschauern angesehen werden. Zuschauer des Livestreams können virtuell die Hand heben und sich in die Übertragung einschalten, wenn man ihnen erlaubt zu sprechen.

Sticker besser finden und verwenden

Auch das Weiterleiten von Nachrichten wurde in v8.0 flexibler gestaltet: Beim Weiterleiten über die Texteingabeleiste wird ein Vorschaufenster geöffnet, das zeigt, wie die Nachrichten aussehen werden, wenn sie gesendet werden. Passend dazu gibt es gleich mehrere Anpassungsmöglichkeiten: So lässt sich auswählen, ob man den Absendernamen oder die Beschriftung von Mediennachrichten ausblenden möchte.

Einen weiteren beliebten Aspekt von Telegram, das Versenden von Stickern, hat das Entwicklerteam ebenfalls bearbeitet. Mit dem nun erfolgten Update soll es noch leichter gemacht werden, den idealen Sticker zu finden. Angesagte Sticker werden jetzt über dem Bereich „kürzlich verwendet“ im Sticker-Panel angezeigt. Tippt man auf „Hinzufügen“, wird ein Päckchen für die Zukunft gespeichert. Tipp: Wischt man oben im Panel, vergrössern sich die Sticker und die Paketnamen erscheinen.

Die Aktualisierung von Telegram auf Version 8.0 steht ab sofort im deutschen App Store kostenlos zum Download bereit.