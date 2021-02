Hassmelden: Meldestelle für Hatespeech mit neuem Design in Version 3.0

Über die iOS-App Hassmelden (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits berichtet. Mit der kostenlosen Anwendung ist es möglich, strafrechtlich relevante Hassrede im Internet zu melden. Denn: Der Umgangston im Internet, vor allem in sozialen Medien, wird zunehmend rauer. Beleidigungen, Drohungen und hasserfüllte Kommentare sind an der Tagesordnung. Viele User sind bestürzt, aber fragen sich, wie sie mit solchen Inhalten umgehen sollen. Was ist strafrechtlich relevant, und was kann sogar zur Anzeige gebracht werden?

Neben der Möglichkeit, entsprechende Inhalte direkt über eine Online-Anzeige zu übermitteln, steht seit einiger Zeit die App Hassmelden zur Nutzung bereit, die in Angelegenheiten wie den obigen unterstützend zur Seite stehen möchte. Die Universal-App für iPhone und iPad ist etwa 13 MB groß und benötigt darüber hinaus auch iOS 14.1 oder neuer auf dem zu installierenden Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Hassmelden wurde von der gemeinnützigen Bürgerrechtsbewegung Reconquista Internet ins Leben gerufen und kooperiert mit dem Justizministerium Hessen und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die die gemeldeten Inhalte prüfen und, sofern relevant, auch für eine Anzeige an die Ermittlungsbehörden weiterleiten. Der Nutzer kann Hatespeech im Internet in der Hassmelden-Anwendung durch das Einbinden eines Links anonym einreichen. Über aktivierte Push-Mitteilungen kann man sich über den aktuellen Status der Meldungen auf dem Laufenden halten, auch in der App selbst wird für jede Meldung der derzeitige Bearbeitungsstand angezeigt.

Neues App-Icon und aktualisierte Nutzeroberfläche

Die Entwickler haben nun mit einem weiteren Update für Hassmelden nachgelegt und ihre Anwendung für iPhone und iPad auf Version 3.0 aktualisiert. Mit diesem großen Versionssprung gibt es unter anderem ein komplett überarbeitetes Design, das sich unter anderem auch in einem neuen App-Icon und einer neuen Nutzeroberfläche bemerkbar macht. Darüber hinaus gibt es weitere Meldungsmöglichkeiten und mehr Informationen zu abgegebenen Meldungen, ebenso wie eine direkte Möglichkeit zum Hinterlegen relevanter Zusatzinformationen zur Meldung.

Wer sich informieren möchte, findet ab v3.0 von Hassmelden auch einen neuen FAQ-Bereich, zudem gibt es die üblichen kleinen und größeren Verbesserungen unter der Haube und eine verbesserte Darstellung der Grafiken innerhalb der App. Mit einem der nächsten Updates sollen darüber hinaus auch neue Statistiken rund um die eingereichten Meldungen integriert werden. Die Aktualisierung auf Version 3.0 bzw. 3.0.1/3.0.2/3.0.3 steht ab sofort allen Nutzern kostenlos im App Store zur Verfügung.