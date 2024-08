Highlights der Woche: Apple Intelligence startet im Beta-Test

Mit iOS 18.1 schickt Apple eine neue Beta-Version ins Rennen, die erstmals Apple Intelligence an Bord hat. Allerdings ist der Funktionsumfang zum aktuellen Zeitpunkt noch stark eingeschränkt, außerdem ist der Zugriff hierzulande kaum bis gar nicht möglich. Scheinbar gibt es Mittel und Wege, um Apple Intelligence auch in Deutschland zum Laufen zu bringen, bei mir und bei vielen Anderen haben die Änderungen von Einstellungen aber nicht geholfen. Davon ab kann iOS 18.1 nur installiert werden, wenn man einen aktiven Entwickleraccount hat beziehungsweise in einem Entwicklerkonto registriert ist.

Apple verzeichnet erneut einen Rekordumsatz

Im dritten fiskalischen Geschäftsquartal hat Apple 85,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, wobei das iPhone mit knapp 40 Milliarden US-Dollar den Großteil ausmacht. Hingegen sind die iPad-Verkäufe wieder gestiegen, nachdem auch neue Modelle angeboten werden. Besonders spannend sind auch die Zahlen für die Services-Sparte, in der rund 25 Milliarden US-Dollar zusammen kamen. Für alle Details klickt euch gerne in unseren Bericht.

Dummy-Bilder vom iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Der Leaker Sonny Dickson hat Fotos geteilt, die angeblich das iPhone 16 und iPhone 16 Pro zeigen – als Dummy. Zu sehen ist, dass die Kameras beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus untereinander angeordnet sind, während das iPhone 16 Pro wohl in einem echten Schwarz verfügbar gemacht wird.

Noch mehr spannende Themen

Neues im Hueblog

Wir haben die neue Philips Hue Datura ausprobiert und alle Infos zur neuen Deckenlampe könnt ihr hier nachlesen.