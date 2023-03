Highlights der Woche: Viele Tests, iPhone 14 in Gelb, Apple Music Classical & mehr

In dieser Woche haben wir euch zahlreiche Testberichte angeboten. Unter anderem haben wir uns das Balkonkraftwerk Anker Solix RS40P genauer angesehen, aus dem Hause Eufy zudem den neuen Nass-Trockensauger Eufy Mach V1. Mit dem Tronsmart Halo 100 haben wir eine kleine Party-Box getestet und der Momax Universal Travel Adapter, der Name sagt es schon, eignet sich bestens für unterwegs. Klickt euch gerne in die folgenden Tests:

iPhone 14 jetzt in Gelb, Apple Music Classical ab Ende März

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus können jetzt auch in der neuen Farbe Gelb vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 14. März. Neue Features gibt es nicht, lediglich eine neue Farbe, um das iPhone 14 weiterhin im Gespräch zu halten.

Mit Apple Music Classical erscheint am 28. März die neue Streaming-App für klassische Musik. Der Service sollte eigentlich schon letztes Jahr auf den Markt kommen, immerhin hat Apple schon 2021 den Streaming-Dienst Primephonic übernommen. Jetzt könnt ihr euch den 28. März im Kalender anstreichen.

Neues vom Hueblog

In der offiziellen Hue-App steht ab sofort die neue Mitglieder-Verwaltung bereit, allerdings kann die Funktion noch nicht aktiv genutzt werden. Die Freischaltung beziehungsweise das Verschicken von Einladungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Mehr Infos findet ihr hier.