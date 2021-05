Home Connect Plus: Bosch vernetzt verschiedene Smart Home-Anbieter

Für ein umfassendes Smart Home-Erlebnis will die Home Connect Plus-App von Bosch (App Store-Link) sorgen, die es ermöglicht, die smarten Produkte mehrerer bekannter Hersteller miteinander zu kombinieren. Als Partner hat man sich Unternehmen wie Philips Hue, Homematic IP, Bose, Nanoleaf, Tado, Sonos, Netatmo, Nuki, Gardena, Somfy, hansgrohe, LIFX und Yale mit ins Boot geholt.

„Wir lichten den App-Dschungel und bieten die optimale Smart-Home-Lösung! Mit der neuen App von Home Connect Plus kannst du verschiedene Smart-Home-Geräte und ganze Systeme unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden, automatisieren und zentral steuern. Mach dir den Alltag leichter und gewinne Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind.“

Um Home Connect Plus verwenden zu können, ist vorab eine Registrierung über das Bosch-eigene System SingleKey ID notwendig. Die mit Bosch verknüpften Partnerdienste bzw. -unternehmen wickeln die Ansteuerung dann über ein Standardprotokoll ab, die Daten bleiben bei den jeweiligen Anbietern selbst. Im Anschluss können dann geräteübergreifende Automationen festgelegt werden.

Bisher noch keine Möglichkeit der Sprachsteuerung

Als einer der neuesten Partner des Bosch-Systems ist der Raumklima-Marktführer Tado hinzugekommen, der unter anderem die eigenen smarten Thermostate in die Home Connect Plus-App integriert hat. „Nutzer der App können ab heute unterschiedlichste Smart Home Geräte und ganze Systeme verschiedener Hersteller miteinander verknüpfen, zentral steuern und sogar personalisierte Automationsszenarien festlegen“, heißt es dazu von tado. „So vereinen Tado und Bosch maximalen Komfort und einfachste Bedienung.“

Mit der Home Connect Plus-App will Bosch nicht die Apps der Hersteller selbst ersetzen, sondern eine Ergänzung zur Vernetzung verschiedenster Produkte gewährleisten. Nachteile hat das Bosch-System aber trotzdem: Es gibt bisher noch keine Möglichkeit einer Sprachsteuerung. Die App ist zudem bisher erst in Deutschland und Österreich verfügbar. Gespannt sein darf man zudem auch auf das großangelegte Project CHIP, dem unter anderem Apple, Google und Amazon angehören. Auch hier soll in Zukunft über eine gemeinsame Plattform eine herstellerübergreifende Smart Home-Steuerung möglich sein. Ein kleines YouTube-Video zeigt euch nun aber erstmal das Home Connect Plus-System im Detail, weitere Infos gibt es auch hier.