IKEA listet neuen SYMFONISK Bilderrahmen-Lautsprecher mit Sonos-Technik

IKEA und Sonos sind ja eine Partnerschaft eingegangen und haben schon eine Tischleute mit Lautsprecher sowie einen Regallautsprecher auf den Markt gebracht. Während die Tischleuchte eingestellt wurde, es wird eine neue Version erwartet, zeigt sich schon vorab der neue SYMFONISK Bilderrahmen-Lautsprecher.

WiFi-Lautsprecher und Bilderrahmen in einem lässt den Sound in der Wohnung verschmelzen. Wählen Sie aus verschiedenen austauschbaren Fronten, hängen Sie SYMFONISK an die Wand oder stellen Sie ihn auf den Boden. Dann genießen Sie fantastischen Klang – eine Zusammenarbeit zwischen IKEA und Sonos!