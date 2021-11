Ikea verkauft Symfonisk-Bilderrahmen derzeit 30 Euro günstiger

Besonders viele Rabatte gibt es bei Ikea üblicherweise nicht, doch gerade als Ikea Family Mitglied bekommt man doch immer mal wieder einige Produkte günstiger. Derzeit ist unter anderem der Symfonisk-Bilderrahmen im Preis gesenkt. Statt 179 Euro bezahlt ihr bis zum 14. November nur 149 Euro (zum Angebot).

Interessant ist dieser etwas andere Lautsprecher vor allem für Nutzerinnen und Nutzer, die bereits ein Sonos-System im Einsatz haben. Denn wie alle Symfonisk-Produkte ist auch dieser Speaker kompatibel mit Sonos. Er kann mit anderen Lautsprechern gruppiert werden und bietet auch eine Unterstützung für HomeKit.

„WiFi-Speaker und Bilderrahmen in einem: So verschmilzt der Sound nahtlos mit deinem Zuhause. Du kannst zwischen verschiedenen austauschbaren Fronten wählen und Symfonisk an die Wand hängen oder auf den Boden stellen“, schreibt Ikea über sein eigenes Produkt.

Weitere Details rund um das Modell haben wir bereits in einem Testbericht für euch gesammelt. Unser Fazit damals: „Vor allem, dass das Bild auf den ersten Blick nicht nach Lautsprecher aussieht, sagt mir zu. Der Klang ist sehr ordentlich und bringt einen guten Bass mit. Die Verarbeitung ist einfach, aber in Ordnung – das kennt man von Ikea-Produkten ja. Die verschiedenen Aufstellmöglichkeiten, das lange Stromkabel und die Kompatibilität mit Sonos runden das Gesamtbild ab.“