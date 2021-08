Juli 2021: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Wer Apple Arcade abonniert hat, konnte im Juli viele neue Spiele laden und ausprobieren. Folgend findet ihr aufgelistet, welche Neuerscheinungen ohne Werbung und Wartezeiten gespielt werden können:

Ebenfalls neu

Final Fantasy I-III: Die Pixel-Remaster-Versionen von Final Fantasy I-III sind für iOS erschienen. Die drei Neuerscheinungen sind echte Premium-Games, wie man am Preisschild schon unschwer erkennen kann, und ersetzen die bisher im App Store erhältlichen Fassungen von Final Fantasy I und II. Für Final Fantasy III ist weiterhin eine 3D-Version (App Store-Link) zu haben, die 18,99 Euro kostet.

Land of Wonders: Die Idee des Puzzles ist denkbar einfach: Man muss einzelne Abschnitte eines Weges per Fingertipp so rotieren, dass der Weg von bis zum Ziel führt. Zumindest in den ersten paar Leveln ist der Schwierigkeitsgrad als absolut überschaubar zu bezeichnen – wobei es wohl auch nicht das Ziel von Land of Wonders ist, für rauchende Köpfe zu sorgen.

Flügelschlag: In Flügelschlag verdingt man sich als Vogelliebhaber – Forscher, Vogelbeobachter, Ornithologen und Sammler – und versucht, eine Vielzahl an unterschiedlichen Vogelarten in die eigenen Naturschutzgebiete zu bewegen. Gespielt werden kann die Neuerscheinung sowohl in einem Einzel-, als auch in einem Mehrspielermodus mit bis zu fünf Hobby-Ornithologen an einem Gerät. Insgesamt gibt es vier große Runden mit mehreren Zügen zu bewältigen, was die Spielzeit auf etwa 30 bis 45 Minuten anhebt, je nach Anzahl der Spieler. Ganze 170 Vogelarten wurden liebevoll illustriert, animiert und zudem mit echten Audioaufnahmen versehen. Auch ihre Fähigkeiten spiegeln das echte Leben wider: „Falken jagen, Pelikane fangen Fische und Gänse bilden Schwärme“, heißt es vom Entwicklerteam von Monster Couch.

Trials of Mana: Rollenspiel-Fans werden bei Trials of Mana sicherlich auf ihre Kosten kommen, auch wenn die Eintrittskarte teuer ist als bei vielen anderen Spielen aus dem App Store. Bedenken sollte man aber, dass Trials of Mana auf Steam mit 49,99 Euro noch deutlich teurer ist. Was auf iPhone und iPad leider etwas schade ist: Es gibt keine Unterstützung für Controller.

Crash Drive 3: Bevor es in Crash Drive 3 richtig zur Sache geht und ihr euch im Online-Multiplayer dem Duell mit anderen Verrückten stellt, empfehle ich zunächst einmal einen Blick in den Offline-Modus. Dort habt ihr die Chance, halbwegs in Ruhe ein kleines Tutorial zu absolvieren. Danach solltet ihr euch zudem die Zeit nehmen, ein wenig zu üben. Einfach mal quer durch die Gegend rasen und driften, wilde Sprünge vollführen und Tricks aneinander reihen. In den bunt gestalteten Welten von Crash Drive 3 gibt es so einiges zu entdecken – und zwischendurch sorgen kleine Missionen immer wieder für neue Herausforderungen. Das macht durchaus Spaß.

To The End 2: Der Entwickler beschreibt To The End 2 als „den lang erwarteten Nachfolger von To The End“. Insgesamt gibt es in der Neuerscheinung 13 herausfordernde neue Level, die in einer hübsch gestalteten 3D-Umgebung angelegt worden sind. Das Ziel der Spieler und Spielerinnen ist es, den ganzen Weg bis zum Ende zu schaffen, und dabei mit den vorhandenen vier Leben zu haushalten.