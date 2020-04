Kinder-App „Toca Life: After School“ kostet nur noch 1,09 Euro

Da ich noch keine Kinder habe, muss ich mir aktuell keine Gedanken machen, wie diese betreut und bespaßt werden müssen. Glücklicherweise gibt es aktuell zahlreiche digitale Inhalte für Kids und möglicherweise ist die iPhone- und iPad-Zeit in der aktuellen Corona-Krise deutlich höher als sonst. Falls ihr Nachschub sucht, werft einen Blick auf die Kinder-App „Toca Life: After School“ (App Store-Link), die jetzt nur 1,09 Euro statt 4,49 Euro kostet.

Wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um die freie Zeit nach der Schule. Insgesamt gibt es vier Orte zu entdecken. Im kunterbunten Skatepark kann man eine Menge Spaß haben, im Kunst-Workshop kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Zudem entführt „Toca Life: After School“ auf den Sportplatz, ebenso kann man im Tanzstudio Musik mixen und an den eigenen DJ-Qualitäten arbeiten.

Insgesamt trifft man auf 27 verschiedene Figuren, mit denen man interagieren kann. Auch hier gibt es wieder eine integrierte Aufnahmefunktion, um kleine Videos drehen zu können, die man mit der eigenen Stimme zum Leben erwecken kann.

„Toca Life: After School“ verzichtet natürlich auf Werbung und In-App-Käufe und ist absolut kindgerecht gestaltet. Der Elternbereich verfügt über eine Zugangssperre. Falls ihr schon andere Apps von Toca Boca gekauft habt, werdet ihr sicherlich wissen, dass man hier immer gute Qualität kauft.

Euch gefallen die Apps von Toca Boca? Dann schaut euch noch „Toca Lab: Plants“ an, das ebenfalls aktuell nur 1,09 Euro kostet.