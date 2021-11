Kingdom Two Crowns: Erweiterung „Norse Lands“ ist jetzt erhältlich

Das königliche Strategie-Abenteuer Kingdom Two Crowns (App Store-Link) wurde schon im Jahr 2017 für verschiedene Plattformen angekündigt. Nach einer längeren Vorbestellungszeit konnte man die Fortsetzung des Spiels Kingdom New Lands im April 2020 endlich auch im App Store für iOS-Geräte herunterladen.

Aktuell ist das beliebte und gut bewertete Adventure sogar zum Tiefstpreis zu haben: Statt 10,99 Euro zum Start und zwischenzeitlicher Reduzierung auf 6,99 Euro könnt ihr den Titel gegenwärtig zum Tiefstpreis von nur 2,99 Euro im App Store erwerben. Das Spiel von Raw Fury erfordert 1,2 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS 10.0 oder neuer, und lässt sich auch in deutscher Sprache absolvieren. Vom Entwicklerteam hieß es seinerzeit zum Gameplay:

„Kingdom Two Crowns ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel, das ein minimalistisches Spielgefühl vermittelt und sich durch eine wunderschöne, moderne Pixel-Art auszeichnet. Schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Streitross und rekrutiert treu ergebene Untertanen, baut euer Königreich auf und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Krone stehlen wollen.“

Wer die Original-Kampagne bereits zuhauf absolviert hat und neue Herausforderungen sucht, kann ab sofort auch die neue „Norse Lands“-Erweiterung von Kingdom Two Crowns im App Store herunterladen. Der DLC steht als In-App-Kauf zum Kaufpreis von 2,99 Euro bereit und wurde laut Entwicklerteam „von der rund 1.000 Jahre alten nordischen Wikingerkultur“ inspiriert. Es gilt, zu bauen, verteidigen, erobern – und all das mit grafischen Anleihen an die Zeiten der Wikinger. Falls ihr noch weitere Eindrücke zum „Norse Lands“-DLC benötigt, schaut euch abschließend den kleinen Trailer zur Erweiterung an.