Kobo Elipsa 2E: Neuer eBook-Reader macht Kindle Scribe und Co. Konkurrenz

Mit dem Kindle Scribe und dem reMarkable 2 gibt es bereits eBook-Reader, die auch über eine Stylus-Kompatibilität verfügen und es erlauben, Notizen anzufertigen oder in eBooks handschriftliche Anmerkungen zu machen. Mit dem neuen Kobo Elipsa 2E ist nun ein weiteres eBook-Reader-Modell auf den Markt gekommen, das über diese Funktionen verfügt.

„Genießen Sie ein überragendes Lese- und Schreiberlebnis mit dem frisch aktualisierten Kobo Elipsa 2E und dem ergonomisch neu gestalteten und wiederaufladbaren Kobo Stylus 2. Markieren Sie eBooks und PDFs, erweitern Sie Ihre Ideen in grenzenlosen Notizbüchern und exportieren Sie sie nahtlos mit integrierten Cloud-Diensten, hören Sie Ihre Kobo-Hörbücher mit der kabellosen Bluetooth-Technologie und freuen Sie sich über Ihren ökologischen Fußabdruck, denn der Kobo Elipsa 2E besteht zu 85 Prozent aus recyceltem Material, davon 10 Prozent aus Kunststoff, der aus dem Meer stammt.“

So berichtet Kobo über die Neuerscheinung. Das sind die wichtigsten Spezifikationen des neuen eBook-Readers und digitalen Notizbuches:

Hersteller: Netronix

Netronix Prozessor: 2 GHz

2 GHz Konnektivität: WiFi 802.11 ac/b/g/n (Dualband), Bluetooth Wireless-Technologie und USB-C

WiFi 802.11 ac/b/g/n (Dualband), Bluetooth Wireless-Technologie und USB-C Beleuchtung: ComfortLight PRO mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur

ComfortLight PRO mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur Anzeige: 10,3″ E-Ink Carta 1200 Touchscreen

10,3″ E-Ink Carta 1200 Touchscreen Auflösung: 1404 x 1872 Auflösung (227 ppi) mit Dunkel-Modus

1404 x 1872 Auflösung (227 ppi) mit Dunkel-Modus Maße: 193 x 227 x 7,5 mm

193 x 227 x 7,5 mm Gewicht: 390 g

390 g Button: Einschalten/Ausschalten

Einschalten/Ausschalten Speicher: 32 GB

32 GB Akku: 2.400 mAh

2.400 mAh TypeGenius: Einstellbare Schriftgrößen und 12 Schriftarten

Einstellbare Schriftgrößen und 12 Schriftarten Unterstützte Dateiformate: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub und MOBI (eBooks), JPEG, GIF, PNG, BMP und TIFF (Bilder), TXT, HTML und RTF (Text), CBZ und CBR (Comics)

EPUB, EPUB3, PDF, FlePub und MOBI (eBooks), JPEG, GIF, PNG, BMP und TIFF (Bilder), TXT, HTML und RTF (Text), CBZ und CBR (Comics) Sprachen: Englisch, Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Spanisch, Spanisch (Mexiko), Italienisch, Katalanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Türkisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, Polnisch, Rumänisch, Tschechisch

Englisch, Französisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Spanisch, Spanisch (Mexiko), Italienisch, Katalanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Türkisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, Polnisch, Rumänisch, Tschechisch Inhalt: Sofortiger 24/7-Zugriff auf Kobos eBook- und Hörbuch-Shop mit Millionen von Titeln. Bibliothekszugang über integrierte OverDrive-Unterstützung in ausgewählten Regionen.

Der neue Kobo Elipsa 2E wird inklusive des Kobo Stylus 2 in einer schwarzen Farbvariante ausgeliefert und kostet 399,99 Euro. Optional ist ein schwarzes SleepCover zum Preis von 69,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen zum Kobo Elipsa 2E gibt es auf der Produktseite des Herstellers sowie im abschließenden kleinen Produktvideo bei YouTube. Im deutschen Handel sind die Kobo-Geräte offiziell nicht erhältlich, sie können aber unter anderem im EU-Ausland bei unseren Nachbarn in Dänemark, in den Niederlanden, in Polen oder Frankreich erworben werden. Der Vorgänger, der Kobo Elipsa, ist auch bei Amazon in Deutschland (Amazon-Link) zum Preis von 379,99 Euro erhältlich, Amazons Eigengewächs, der Kindle Scribe (Amazon-Link), kostet derzeit rabattiert 359,99 Euro.