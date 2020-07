Komoot: Outdoor-Navi verbessert Suchfunktion für Tourenvorschläge

Die Fahrrad- und Wander-Navigation Komoot (App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones und iPads. Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 12 Millionen User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa.

Komoot lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und finanziert sich über In-App-Käufe für Offline-Kartenmaterial sowie ein optionales Premium-Abonnement. Für die Installation sollte man neben iOS 11.4 sowie watchOS 4.2 auch knapp 150 MB an freiem Speicherplatz auf dem iDevice mitbringen. Komoot kann komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Wie das Team von Komoot nun berichtet, hat man in der letzten Zeit an einer Verbesserung der Suchfunktion für Tourenvorschläge gearbeitet, um den eigenen Nutzern so die Flexibilität zu bieten, maßgeschneiderte Touren direkt vom aktuellen Standort starten zu können. Maßgeschneiderte Tourenvorschläge von Komoot sind dabei gemeinsam mit den redaktionell erstellten Collections sowie den Highlights der Community ein wichtiger Bestandteil des Dienstes.

Und genau diese Suchfunktion wurde nun auf mobilen Endgeräten weiter optimiert, um für eine höhere Benutzerfreundlichkeit zu sorgen.

“Komoot berechnet nun automatisch die Touren vom aktuellen Standort des Nutzers aus, und bezieht die besten Routen und Highlights in der Nähe mit ein. Dadurch wird es für die komoot-Community noch schneller und bequemer, die perfekte Tour zu finden. Selbstverständlich kann man noch immer Tourenvorschläge in der weiteren Umgebung suchen, indem man einfach aus der Karte zoomt oder einen bestimmt Ort definiert.”

Aktuell bietet Komoot mehr als 600.000 Tourenvorschläge, die durch einen progressiven Algorithmus erstellt werden. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Datenanalyse mittels zahlreicher Parameter anhand geplanter und aufgezeichneter Touren, um so perfekt abgestimmte Touren mit detaillierten Informationen wie Wegbeschaffenheit, Höhenprofil und relevanten Highlights zu generieren. Die verbesserte Suchfunktion steht allen Nutzern der Plattform aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenfrei zur Verfügung. Ein spezielles Update ist für das optimierte Feature nicht erforderlich.