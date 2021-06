Kompakte HomeKit-Steckdose von Meross ausprobiert

Und noch einmal Meross, der Zubehör-Hersteller aus Asien verfolgt uns ja schon die ganze Woche. Heute hat uns eine Neuerscheinung erreicht, die wir auch schon kurz in den News hatten: Der neue Meross Smart Plug Mini mit HomeKit-Support. Diesen könnt ihr jetzt nicht nur im 4er-Pack, sondern auch einzeln kaufen.

Und das ist aktuell sogar besonders günstig, denn auf der Produktseite könnt ihr einen Rabattgutschein in Höhe von 28 Prozent aktivieren. Mit diesem reduziert sich der Preis von 17,99 auf nur noch 12,95 Euro (Amazon-Link). Die Lieferung zu euch nach Hause erfolgt bei einem aktiven Prime-Abonnement kostenlos.

Mit einer Kantenlänge von 5,6 Zentimetern und circa 3,5 aus der Wand herausstehenden Zentimetern spielt der neue Smart Plug Mini von Meross in einer Liga mit den bisherigen Platzhirschen, beispielsweise dem Eve Energy oder dem Wemo Mini. Preislich liegt Meross sehr deutlich unter dem Niveau der Konkurrenz.

Leider habe ich gerade keine dieser beiden Konkurrenten in Reichweite, auf dem Bild oben seht ihr den direkten Vergleich mit einem etwas größeren Philips Hue Smart Plug. Was mir neben der kompakten Größe gut gefallen hat: Der matte Weißton passt prima zu unserer Schalterserie. Ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es müsste sich um „Reinweiß seidenmatt“ handeln.

Ansonsten gibt es wenig Überraschungen. Die Verbindung zu HomeKit wird per 2,4 GHz WLAN hergestellt, über die Hersteller-App sind optional auch Google Assistant und Amazon Alexa mit an Board. Die maximale Ausgangsleistung wird mit 2.300 Watt angegeben, zudem gibt es an der linken Seite einen kleinen Knopf, um die Steckdose manuell steuern zu können. Der jeweilige Zustand wird über eine kleine LED an der Vorderseite signalisiert.