Wemo Mini Smart Plug: Tolle HomeKit-Steckdose endlich wieder verfügbar

Vor einigen Wochen haben wir euch schon einmal über den Wemo Mini Smart Plug informiert. Die smarte HomeKit-Steckdose ist noch gar nicht so lange auf dem deutschen Markt erhältlich und war nach dem Start im Januar quasi dauerhaft ausverkauft. Jetzt könnt ihr das Zubehör wieder im Apple Online Store bestellen.

Insbesondere in Sachen Preis ist der Wemo Mini Smart Plug sehr interessant. Das Marken-Produkt von Belkin kostet nur 24,95 Euro, der Versand ist kostenlos. Die vergleichbare Eve Energy HomeKit-Steckdose gibt es aktuell nicht unter 39,95 Euro. Wer nicht auf ein Billig-Produkt einer asiatischen Firma setzen möchte, ist mit dem Wemo Mini Smart Plug auf jeden Fall gut bedient.

Im Vergleich zum Eve Energy, der normalerweise über Bluetooth funkt und in der neuesten Generation den Thread-Standard unterstützt, kommuniziert der Wemo Mini Smart Plug ganz klassisch über das heimische WLAN. Das mag zwar nicht ganz so modern sein wie Thread, ist aber zum jetzigen Standpunkt sicherlich nicht schlechter.

Positiv zu bewerten ist der kompakte Formfaktor. Der runde Wemo Mini Smart Plug hat einen Durchmesser von rund 5,5 Zentimetern und steht etwa 3,5 Zentimeter aus der Steckdose heraus. Zum Vergleich: Der eher kompakte Eve Energy kommt auf eine Kantenlänge von rund 5,6 Zentimeter, wirkt aufgrund des eher quadratischen Designs aber nicht ganz so schlank.

Wenn man mal die unterschiedliche Funkverbindung außen vor lässt, gibt es funktional zwischen den beiden Kandidaten keinen Unterschied. Der Wemo Mini Smart Plug wird binnen Sekunden über die Home-App mit der heimischen HomeKit-Installation verknüpft und lässt sich danach per App oder Sprachbefehl steuern. Zudem gibt es einen kleinen Knopf direkt am Stecker selbst und natürlich sind auch Automationen möglich, wenn eine Steuerzentrale vorhanden ist. Die maximale mögliche Last wird mit 2.300 Watt angegeben.

Störend könnte nur die kleine weiße LED sein. Die ist zwar nicht sonderlich hell, könnte in einem komplett dunklen Schlafzimmer aber schon störend sein, so dass man sie dort eventuell abkleben muss. In normalen Wohnräumen sollte das aber kein Problem darstellen, so dass wir den Wemo Mini Smart Plug für 24,95 Euro auf jeden Fall empfehlen können.