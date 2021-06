Lambus: Neues PRO-Feature veröffentlicht & Auftritt bei „Höhle der Löwen“

Vielreisende kennen die Organisationsprobleme, die bei Reisen jeglicher Art auftreten. Im Zuge dessen hat das Entwicklerteam Hans Knöchel und Anja Niehoff zusammen mit ihren Mitgründern die Reise-App Lambus (App Store-Link) auf den Weg gebracht. Auch wir haben über die nützliche Anwendung für iOS schon mehrfach berichtet.

Während Knöchels Zeit in Nordkalifornien reiste der Informatiker selbst viel und bekam in diesem Rahmen auch häufig Besuch von Familie und Freunden. Dabei wurden sie des Öfteren mit Problemen konfrontiert, die vermutlich jedem schon einmal bei der Urlaubsplanung begegnet sind. Vor allem, wenn man mehrere Orte besucht, dabei in verschiedenen Unterkünften übernachtet und mehr als ein Transportmittel gebucht hat, wächst der Ordner mit Buchungsbestätigungen schnell. So entstand die Idee für das Start-Up Lambus.

Lambus PRO bietet Zusatzfeatures für Vielreisende

Die All-in-One-Reiseplattform kombiniert sämtliche Funktionen für Einzel- und Gruppenreisen von der Planung, über die Buchung bis hin zur Durchführung. Lambus ist dabei mittlerweile nicht mehr nur in Deutschland vertreten, sondern agiert international mit einer Community aus über 140 Ländern weltweit. Mit Hilfe eines Investors oder einer Investorin wollen sie ihre globale Strategie weiter vorantreiben, und waren daher am 31. Mai 2021 auch in der VOX-Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Für eine Investition von 500.000 Euro wurde ein 15-prozentiger Anteil des Unternehmens angeboten, nach einigen Verhandlungen kam ein Deal mit Carsten Maschmeyer zustande.

Gleichzeitig hat Lambus nach mehr als sechsmonatiger Arbeit auch das neue Produkt Lambus PRO veröffentlicht, das nun nach und nach in den App Stores auftauchen wird. Für eine Reise kostet Lambus PRO 9,99 Euro per In-App-Kauf, ein Jahrespaket ist für 24,99 Euro zu haben. Mit der Reise-Erweiterung kommen zusätzliche Features wie eine fortgeschrittene Routenplanung, PDF-Exporte der Reise, automatische Währungen, Kosten-Export als Excel-Datei, Echtzeit-Flug-Updates, Echtzeit-Wetterinfos und mehr hinzu. Die Basisversion von Lambus ist weiterhin kostenfrei auf iPhones, iPads und der Apple Watch zu nutzen und kann ab iOS 12.0 oder neuer heruntergeladen werden.