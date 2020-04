Meisai: Witzige Gratis-App bietet zahlreiche AR-Filter

Foto-, Video- und Augmented Reality-Apps gibt es im App Store mittlerweile zuhauf. Mit Meisai (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit eine lustige Anwendung, mit der sich interessante Effekte auf eigene Fotos und Videos legen lassen. Der Download ist kostenlos und kommt ohne In-App-Käufe und Werbung aus. Für die Installation sollte man mindestens 94 MB an freiem Speicher sowie iOS 13.0 oder neuer mitbringen. Eine deutsche Lokalisierung gibt es nicht, diese ist aber auch nicht wirklich notwendig – man findet sich auch so zurecht.

Beachten sollte man vor dem Download, dass Meisai lediglich auf dem iPhone 11/Pro/Max sowie dem iPhone XS und dem iPhone XR installiert werden kann, da sie über die notwendigen Hard- und Software-Voraussetzungen verfügen, die für die Anwendung notwendig sind.

„Meisai ist eine neue AR-Filter-App, die die neuen Features von iOS 13 nutzt“, heißt es vom Entwickler Takayuki Watanabe. „Die App erkennt die Silhouetten von Menschen und wendet entsprechende Filter auf sie an.“ Insgesamt stehen in Meisai derzeit ganze 31 verschiedene AR-Effekte zur Verfügung.

Inhalte aus Meisai werden nicht mit Dritten geteilt

Nach der Installation sollte man der App für die Verwendung der Filter Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon gestatten, um so auch Videos inklusive Ton aufnehmen zu können. Beim Speichern wird dann auch der Zugriff auf die Camera Roll benötigt. Über eine Symbolleiste am unteren Bildschirmrand kann problemlos zwischen den Verzerr-, Effekt- und Farbfiltern gewechselt werden, die Aufnahme erfolgt typischerweise über einen großen roten Record-Button. Ebenfalls möglich ist es, den Effekt entweder auf das erkannte Objekt an sich, oder umgekehrt den Filter auf den Hintergrund anzuwenden. Dazu betätigt man einfach den kleinen Frosch-Button neben dem Aufnahmeknopf.

Die Filter und ihre Ergebnisse in Videoform können sich durchaus sehen lassen, vor allem für witzige oder künstlerisch anmutende Videoclips gibt es hier eine große Auswahl. Auch im Hinblick auf Bedenken im Hinblick auf Privatsphäre liest sich die Datenschutzrichtlinie von Meisai unauffällig. Der Entwickler gibt an, dass alle Inhalte auf dem Gerät verbleiben und nicht an Dritte gesendet werden.