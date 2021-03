N26: Banking-App bietet erweiterte Statistiken mit neuem Update

Schon seit Jahren ist die digitale Banking-App N26 (App Store-Link) im deutschen App Store vertreten. Und auch wenn wir in der Redaktion häufig offen sind für innovative technische Errungenschaften, setzen wir bei unseren Bankkonten weiterhin auf das traditionelle Modell. N26 bietet ein reines Online-Konto an, das sich komplett über die iOS-App verwalten lässt.

Die Entwickler von N26 bleiben aber stetig am Ball, um ihr digitales Konto den Nutzern weiter schmackhaft zu machen. So wurde vom N26-Team jetzt ein weiteres Update für iOS auf den Weg gebracht, das auch schon in Kürze im App Store in Deutschland in den Startlöchern stehen dürfte. Bei einem kleinen Blick in den App Store wurde zumindest mir die Aktualisierung noch nicht angezeigt, aber es ist davon auszugehen, dass sie in den nächsten Stunden angezeigt wird. Zu den sichtbaren Neuerungen, die mit dem Update Einzug halten werden, zählen die folgenden Features:

Erweiterung des Statistik-Features: In der monatlichen Budget-Übersicht wird für die Kategorien „Shopping“, „Essen & Lebensmittel“ und „Bars & Restaurants“ jeweils ein Graph dargestellt. Dieser setzt je Kategorie die aktuellen Ausgaben ins Verhältnis mit den durchschnittlichen Ausgaben in den vergangenen drei Monaten. Die Funktion ist für alle Kontomodelle verfügbar.

Schon mit dem letzten Update, das Mitte Februar erschienen ist, konnten erweiterte Reiseversicherungs-Features für N26 You- und Metal-Kunden genutzt sowie Regeln für Spaces in der App verwaltet werden. Die N26-App bekommt aktuell im Durchschnitt von den Nutzern im App Store gute 4,5 von 5 Sterne.