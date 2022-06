Netatmo: Smarte Sicherheitskameras um neue Funktion erweitert

Das französische Smart Home-Unternehmen Netatmo ist hierzulande vor allem für die intelligente Wetterstation bekannt. Zugleich bietet Netatmo aber auch Sicherheitslösungen fürs eigene Zuhause an, darunter Überwachungskameras. Letztere sind nun auch mit den Alarmsirenen – die smarte Innen-Alarmsirene und integrierte Alarmsirene in der Außenkamera – interoperabel.

Netatmo-Kameras kommunizieren miteinander

Um den Nutzern und Nutzerinnen mehr Sicherheit zu bieten, sind die smarten Überwachungskameras von Netatmo jetzt in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Im Falle eines Einbruchs ertönen gleichzeitig die Innen-Alarmsirene und die Alarmsirene der Außenkamera. Mit den beiden 110 dB lauten Alarmen können Einbrecher abgeschreckt werden. Über die Home + Security-App erhält man zudem sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone und kann entscheiden, ob man die Nachbarn oder Polizei verständigen möchte.

Dank ihrer Gesichtserkennungstechnologie erkennt die Smarte Innenkamera von Netatmo aufgenommene Gesichter und unterscheidet zwischen Familienmitgliedern und Fremden. In Verbindung mit dem Zubehör, also den Smarten Tür- und Fenstersensoren sowie der Smarten Innen-Alarmsirene, bildet sie ein Alarmsystem. Im Falle eines Einbruchs oder der Erkennung eines unbekannten Gesichts bekommt man eine Mitteilung auf dem Smartphone. Die Smarte Innen-Alarmsirene ertönt automatisch und kann so Einbrecher abschrecken.

Die Smarte Außenkamera von Netatmo hingegen unterscheidet zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen. Sie ist mit einem Licht und einer eingebauten Sirene ausgestattet, die aus der Ferne aktiviert werden kann, wenn eine unbefugte Person das Grundstück betritt.

Kompatibilitäten und Verfügbarkeit

Die Überwachungskameras von Netatmo sind mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. So lassen sich benutzerdefinierte Szenarien erstellen, um die smarten Kameras mit anderen angeschlossenen Geräten im Haus zu verbinden. Beispielsweise ist es möglich, dass sich die Gartenbeleuchtung einschaltet, wenn die Außenkamera eine Bewegung erkennt. Die neue Funktion für die smarten Überwachungskameras ist ab sofort verfügbar und wird von Netatmo automatisch und kostenfrei ausgerollt.

Die Smarte Außenkamera mit Alarmsirene ist aktuell für knapp 288 Euro bei Amazon erhältlich. Die Smarte Innenkamera kostet derzeit 130 Euro bei Amazon, die Smarte Alarmanlage mit Kamera (bestehend aus der Smarten Innenkamera, den Smarten Tür- und Fenstersensoren sowie der Smarten Innen-Alarmsirene) ist bei Amazon für 294 Euro erhältlich.

Angebot 108 Bewertungen Netatmo Smarte Überwachungskamera für den Außenbereich mit 105 dB-Sirene, Wlan, Integrierte... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung, wenn eine unbekannte Person...

VERTREIBEN SIE EINDRINGLINGE: dank des in der Kamera integrierten 105 dB-Alarms