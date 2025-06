Neu bei Kleinanzeigen: User können ab sofort sehen, wer ihnen folgt

Wer beim Portal Kleinanzeigen, früher noch als eBay Kleinanzeigen bekannt, Dinge verkauft oder kauft, kann sich eine eigene Follower-Basis aufbauen. Das Portal ermöglicht es sowohl in der Webversion als auch in der mobilen App (App Store-Link), User hinzuzufügen – beispielsweise, wenn man mit einer Transaktion sehr zufrieden war oder die Person öfters interessante Inserate hat.

Viele Nutzer und Nutzerinnen haben sich eine Neuerung gewünscht, um auf Kleinanzeigen einsehen zu können, welche anderen User ihrem Profil folgen. Bisher wurde im Profil lediglich die Gesamtzahl der Follower angezeigt, ohne dass man wusste, um wen es sich genau handelt. Die neue Funktion ermöglicht es ausschließlich Kontoinhabern, die Profilnamen ihrer Follower einzusehen. Besucher eines Profils oder andere Follower können weiterhin lediglich die Anzahl der Follower sehen, nicht aber die Namen der einzelnen Profile.

Mit der neuen Funktion haben Kontoinhaber zudem die Möglichkeit, unerwünschte Follower zu entfernen. Sollte man Follower haben, von denen man nicht möchte, dass diese über neue Anzeigen oder Änderungen an bestehenden Anzeigen informiert werden, kann man diese nun diskret entfernen. Der entfernte Kontakt wird darüber nicht benachrichtigt.

Eine Übersicht der eigenen Follower sowie die Möglichkeit, diese bei Bedarf zu entfernen, findet sich jeweils unter „Meins“ auf der Website und in den mobilen Apps von Kleinanzeigen. Die Funktion wird schrittweise bereitgestellt und ist bereits für eine Vielzahl von Nutzern und Nutzerinnen verfügbar. In Kürze soll sie allen Usern von Kleinanzeigen zugänglich sein. Schaut also gerne mal bei euch in die App, ob die neue Funktion bei euch bereits zur Verfügung steht. Es ist doch sicherlich ganz interessant zu erfahren, wer einem auf dieser Plattform alles folgt.