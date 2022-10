NexSnap: Diese App peppt eure Screenshots mit passenden Hintergründen auf

Auf all unseren Apple-Geräten lässt sich mit wenigen Handgriffen schnell und einfach ein Screenshot erstellen. Möchte man diese versenden oder sogar einem Publikum präsentieren, bietet es sich an, den Screenshot vorher etwas aufzupeppen. Mit NexSnap (App Store-Link) gibt es für solche Zwecke eine Universal-App für iPhones, iPads und den Mac, die sich kostenlos aus dem App Store herunterladen lässt. Die Finanzierung erfolgt über ein optionales Pro-Abonnement, das weitere Extras bereithält und im Jahr 11,99 Euro kostet. NexSnap kann ab iOS/iPadOS 11.0 bzw. macOS 10.13 installiert werden und steht bisher in englischer Sprache bereit.

„NexSnap spart Ihnen Zeit, indem es automatisch einen schönen Screenshot mit einem schönen Hintergrund erstellt, damit Sie es nicht müssen. Ein perfektes Tool für Gründer und Unternehmer, die häufig Datenvisualisierungen teilen.“

So berichtet der Entwickler von NexSnap, Daniel Martinez, in der Beschreibung im App Store. Mit der Anwendung können systemweit aufgenommene Screenshots integriert werden, um dann automatisiert mit passenden Hintergrund-Designs versehen zu werden. Für die Nutzung der App ist keine Anmeldung oder das Erstellen eines Nutzerkontos erforderlich, das Abo für die Pro-Features ist zudem optional und richtet sich vornehmlich an Profi-User.

Ergebnisse können sich sehen lassen

NexSnap hält für den importierten Screenshot einige anpassbare Farbverläufe als Hintergrundbild bereit, bietet aber auch eine Unsplash-Suche, um auf der kostenlosen Bilderplattform nach passenden Motiven suchen zu können. Auch Schatten, 3D-Effekte, Texte und Fotofilter lassen sich anwenden, einiges allerdings nur mit Pro-Abo. Die erstellten Werke können dann entweder in der Fotobibliothek gespeichert, oder auch direkt über andere Apps geteilt werden. In der Gratis-Version von NexSnap ist die Auflösung allerdings beschränkt: Ein bearbeiteter Screenshot samt Hintergrund verfügte bei mir über 1.296 x 972 Pixel. Für viele Anwendungsbereiche sollte diese Auflösung aber schon genügen.

Nach meinen ersten Tests mit NexSnap bin ich positiv überrascht von den zahlreichen Möglichkeiten und den sehr guten, ansehnlichen Ergebnissen der Anwendung. Zwar hat man als Gratis-User mit einer kleinen „Made in NexSnap“-Einblendung auf dem fertigen Werk zu leben, die sich aber notfalls nachträglich noch retuschieren lässt. Und mit einem Preis von 11,99 Euro/Jahr ist das Abo für NexSnap zudem nicht exorbitant teuer. Profi-User, die oft auf das Teilen von Screenshots und entsprechende Mockups angewiesen sind, werden sicher den einen Euro pro Monat für die Arbeitserleichterung investieren wollen. Und wer die App flexibel nutzen möchte, kann auch eine Web-Variante im Browser der Wahl öffnen. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch NexSnap mit seinen Features näher.