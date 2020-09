Osmo: Augmented Reality-Lernspiel ist für Kindersoftware-Preis nominiert

Im Oktober wird der jährliche Kinder-Software-Preis TOMMI verliehen. Nominiert sind in diesem Jahr auffällig viele Einreichungen aus dem Bereich Bildung, was zeigt, wie innovativ der Markt der digitalen Wissensvermittlung in diesem Jahr aussieht. In rund 20 öffentlichen Bibliotheken in ganz Deutschland darf eine Kinderjury die nominierten Spiele-Apps, Computer- und Konsolenspiele sowie elektronische Spielzeuge ausgiebig testen, die Verleihung findet am 17. Oktober 2020 live im TV-Sender KIKA sowie auf kika.de statt.

Eines der nominierten Produkte aus dem Bereich „Elektronisches Spielzeug“ ist das Osmo Genius Starter Kit von Tangible Play, das ab sofort auch in einer deutschen Fassung im Handel erhältlich ist. Bei Amazon gibt es das Genius Starter Kit zum Preis von 119,99 Euro inklusive einer Prime-Versandoption am nächsten Werktag.

Osmo eignet sich für Kinder ab sechs Jahren

Beim Spielen mit Osmo werden Aktivitäten mit realen Spielsteinen auf dem Tisch mit Hilfe von

künstlicher Intelligenz in einer virtuellen Lernwelt auf dem iPad wiedergegeben. So verbindet Osmo die digitalen Elemente von Tablets mit haptischen Erfahrungen, die Kinder für ihr Spiel benötigen. Das Osmo Genius Starter Kit enthält eine Basis für das iPad, einen Reflektor, Spielsteine und fünf digitale Lernwelten. Das Kit kann von einem oder mehreren Spielern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren genutzt werden und erlaubt es, mehr als 500 verschiedene Figuren zu legen.

Doch wie funktioniert Osmo eigentlich? Ein Reflektor lenkt die Kamera des iPads auf die Spielfläche davor und die Software erweckt wie durch Zauberhand die Gegenstände auf dem Tisch in der virtuellen Welt zum Leben. In fünf verschiedenen Spielwelten können Kinder im Grundschulalter sich so in Rechnen, Rechtschreibung, Logik, Kreativität und räumlichem Vorstellungsvermögen üben. Individuell angepasste Schwierigkeitsgrade sorgen für anhaltende Lernerfolge und motivierende Herausforderungen. Weitere Infos zu Osmo gibt es auf der deutschen Website und im unten eingebundenen kleinen YouTube-Video.