Rain Viewer: iOS 18-Update mit Siri-Integration, neuer Apple Watch-App und mehr

Über die Wetter- und Regenradar-App Rain Viewer (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Passend zur Veröffentlichung von iOS 18 hat auch Rain Viewer ein großes Update spendiert bekommen, das die Anwendung für iPhones, iPads und die Apple Watch fortan auf Version 5.5 anhebt. Damit einher gehen einige Neuerungen und Verbesserungen, die sich unter anderem auf die Vorbereitung für Apple Intelligence und der Aktualisierung der Apple Watch-App konzentrieren.

Mit der Aktualisierung auf Version 5.5 können Nutzer und Nutzerinnen ab sofort per Siri das Wetter abrufen, ohne die App öffnen zu müssen und eigene Sprachbefehle erstellen. Beispiele dafür sind Anfragen wie „Brauche ich heute einen Regenschirm?“ oder „Wo wird es den nächsten Regen geben?“. Für die Antworten greift Siri auf die Wetterdaten von Rain Viewer zurück. Darüber hinaus hat das Entwicklerteam weitere Funktionen hinzugefügt, die Rain Viewer in iOS 18 integrieren:

Ein komplettes Redesign der Apple Watch-App mit einer noch einfacheren Navigation

für eine schnelle Wetterabfrage am Handgelenk des Nutzers bzw. der Nutzerin.

für eine schnelle Wetterabfrage am Handgelenk des Nutzers bzw. der Nutzerin. Eine Möglichkeit, das Rain Viewer-Symbol als Widget für sofortige Wetteraktualisierungen

auf dem Homescreen einzurichten.

auf dem Homescreen einzurichten. Ein Symbol für das Kontrollzentrum zum Öffnen der App.

Haptisches Feedback für die Radaranimation.

Rain Viewer ist nach wie vor in einer kostenlosen und kostenpflichtigen Version erhältlich. In letzterer sind Funktionen wie eine Unwetterverfolgung in Echtzeit, Unwetterwarnungen und die Bewegungsrichtung eines Sturms, ebenso wie 48-Stunden- und 14-Tage-Wettervorhersagen integriert. Das Premium-Abo kostet monatlich 4,99 Euro oder 18,99 Euro/Jahr. Die 178 MB große Anwendung ist in deutscher Sprache sowie ab iOS/iPadOS 15 bzw. watchOS 10.0 oder neuer nutzbar.