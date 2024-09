REWE und Lieferando: Deutschlandweite Partnerschaft für Lebensmittel-Expresslieferungen

Der bekannte Lebensmittel- und Supermarkt-Konzern REWE und der Lieferdienst Lieferando sind eine laut eigener Aussage „strategische Partnerschaft“ eingegangen, um in Zukunft eine Expresslieferung von Lebensmitteln zu ermöglichen. Der Einkauf soll sich so binnen 45 Minuten nach Hause liefern lassen. Der Express-Service ist zunächst in über 40 Städten in Deutschland verfügbar – auch über Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Köln hinaus.

Das bestellbare Sortiment umfasst mehr als 3.000 Produkte von REWE, darunter auch die Eigenmarken wie ja!, REWE Beste Wahl, REWE Feine Welt und REWE BIO. Nach der Bestellung auf Lieferando erfolgt die Lieferung innerhalb von 45 Minuten von Montag bis Samstag zwischen 7.30 bis 23.30 Uhr, abhängig vom Standort. Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Die Liefergebühr ist bei größeren Warenkörben kostenfrei, variiert ansonsten nach Distanz und startet ab 1,99 Euro. Wie groß der Warenkorb sein muss, um eine kostenfreie Lieferung zu erhalten, wird in der Pressemitteilung von REWE und Lieferando nicht ersichtlich.

Zu den Städten, die die Expresslieferung von Lebensmitteln über die Lieferando-App oder -Website ab sofort anbieten, gehören:

Aachen

Augsburg

Aschaffenburg

Berlin

Bochum

Bonn

Bottrop

Braunschweig

Chemnitz

Darmstadt

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Erlangen

Essen

Frankfurt am Main

Hamburg

Hannover

Heilbronn

Kaiserslautern

Karlsruhe

Kassel

Kiel

Krefeld

Köln

Leipzig

Ludwigshafen am Rhein

Lübeck

Magdeburg

Mainz

Mannheim

München

Mönchengladbach

Nürnberg

Offenbach

Oldenburg

Potsdam

Regensburg

Stuttgart

Wiesbaden

Wuppertal

Die Bestellungen sollen laut Information von Lieferando „durch das Partnernetzwerk aus Warenlagern ausgeliefert“ werden. Die deutschsprachige Lieferando-App (App Store-Link) kann kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones und iPads geladen werden und benötigt neben iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auch mindestens 238 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.