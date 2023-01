Shelly Plug S: Smarter Zwischenstecker für 15,90 Euro im Angebot

Gerade was die smarte Aufrüstung von Lichtschaltern angeht, kommt immer wieder der Name „Shelly“ ins Spiel. Die Module des Herstellers sind kompakt und vielseitig einsetzbar. Heute möchten wir einen kleinen Hinweis auf ein Produkt mit euch teilen, für das man nicht in bestehende Elektro-Installationen eingreifen muss.

Der Shelly Plug S ist ein kleiner Zwischenstecker, der einfach in die Steckdose gesteckt wird und das angeschlossene Gerät steuern kann. Aktuell bekommt ihr den Schalter im Proshop für 15,90 Euro (zum Angebot) – und die Lieferung zu euch nach Hause ist versandkostenfrei. Der Preisvergleich liegt derzeit bei rund 22 Euro. Ebenfalls spannend: Andere Shelly-Produkte sind ebenfalls reduziert erhältlich und können zusammen mit dem Shelly Plug S versandkostenfrei geliefert werden.

Das erwartet euch beim Shelly Plug S

Der Shelly Plug S ist ein recht kompakter Zwischenstecker, der sich in Sachen Funktionsumfang trotzdem nicht verstecken muss. Über die Shelly-App hat man Zugriff auf viele Features, unter anderem einen Countdown-Timer oder eine Strommessfunktion. Unter anderem kann man das angeschlossene Gerät ausschalten, sobald ein zuvor definierter Stromverbrauchswert erreicht wird.

Der kleine Shelly Plug S lässt sich sogar relativ problemlos in HomeKit einbinden, dafür muss er wie alle anderen Shelly-Geräte nur mit einem speziellen Firmware-Update ausgestattet werden. Das ist mittlerweile noch einfacher, als noch 2020 von uns erklärt. Aktuelle Infos zur HomeKit-Integration könnt ihr auf GitHub nachschlagen.

Schaut auf jeden Fall mal im Proshop vorbei, wenn euch das Thema Shelly interessiert. Unter anderem sind zahlreiche Relais oder auch das Heizkörper-Thermostat im Angebot erhältlich.