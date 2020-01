Shifu: Interaktives Lernspielzeug mit Augmented Reality

Bauklötze waren gestern: Der Spielwarenhersteller Shifu hat es sich zum Ziel gesetzt, Technik und Lernprozesse von Kindern sinnvoll miteinander zu verbinden, um so für mehr Spiel und Spaß zu sorgen. Mit Hilfe von erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) verbindet das interaktive Lernspielzeug haptische Gegenstände mit verschiedenen digitalen Welten und animierten Charakteren.

Die Lernspielzeuge von Shifu sind laut Aussage des Herstellers für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren geeignet und sollen dabei Fähigkeiten wie Rechen lernen und logisches Denken vermitteln. Die AR-unterstützten Spielzeuge konzentrieren sich dabei vor allem auf den sogenannten MINT-Bereich mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Die Shifu Plugo-Reihe hält ab sofort verschiedene Spielsets zum Rechnen lernen („Count“), Klavierspielen („Tunes“) und zur Förderung des logischen Denkens („Link“) bereit. Über die Frontkamera des verwendeten Tablets oder Smartphones wird das, was vor diesem auf der enthaltenen Spielmatte passiert, in Echtzeit in die Plugo-App (App Store-Link) übertragen. In den Lernspielen sorgen animierte Charaktere für eine positive und spielerische Lernatmosphäre, zudem sind verschiedene Rätsel und Aufgaben in die Geschichten und Abenteuer eingebunden.

Das Shifu Plugo-Lernspielzeug ist unter iOS ab dem iPad 3 oder neuer kompatibel, darunter auch alle iPad Air-Modelle, dem iPad Pro (außer dem iPad Pro 12″), dem iPad Mini 2 und neuer, sowie dem iPhone 6 und später. Unter Android ist mindestens ein Gerät ab 2015 mit 2 GB RAM oder mehr notwendig. Die Shifu Plugo-Spielzeuge sind ab sofort im Handel und bei Amazon verfügbar: Shifu Plugo Tunes, Plugo Count und Plugo Link kosten jeweils 54,99 Euro, das Set Plugo Count + Link ist für 79,99 Euro erhältlich. Übrigens: Wer auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zugegen ist, kann sich die Spielzeuge von Shifu zwischen dem 28.1. und 2.2.2020 live genauer ansehen.