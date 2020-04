Short Menu: Kurz-URL-Dienst jetzt bei Setapp verfügbar

Einige URLs sind wirklich sehr lang. Sei es ein Foto von Facebook, ein einfacher Link im Internet oder ähnliches. Wer den Link teilen und vorher kürzen möchte, kann jetzt einen Blick auf Short Menu werfen, das ab sofort auch bei der Programm-Flatrate Setapp verfügbar ist.

Short Menu nistet sich in der Mac-Menüzeile ein und bietet Zugriff auf 8 URL-Shortener (laut Beschreibung sollen es eigentlich 17 sein, dem ist aber nicht so). Mit dabei sind bit.ly, Rebrandly, Google, Droplr, CloudApp, tiny.cc, branded.tiny.cc, Hive und PixelMe. Viele Dienste setzen einen eigenen Account voraus. Wer einen eigenen URL-Service hat, kann auch diesen einbinden. Short Menu kann sowohl GET als auch POST Anfragen senden, HTTP Header hinzufügen und unterstützt verschiedene Codierungen für POST Anfragen.

Möchte man sich bei keinem Dienst anmelden, kann man auch den URL-Verkürzer von Short Menu nutzen. Die Links werden dann unter der Adresse www.shrtm.nu/xxxx verfügbar gemacht. Lange Links können auch automatisch umgewandelt werden, zudem gibt es Tastatur-Kurzbefehle. Mit einem einfachen Rechtsklick auf das Icon in der Menüzeile wird der Link aus der Zwischenablage schnell gekürzt.

Short Menu: Auf einen Blick

Blitzschnelles Kürzen von URLs mit 8 standardmäßigen Services

7 der Standard-Services und eigene Services unterstützen eigene Endungen

Quick Short: Kürze URLs mit einem Kurzbefehl

Auto Short: Lass jede URL, die du kopierst, automatisch kürzen

Mache einen Rechtsklick auf Short Menus Icon in der Menüleiste um eine URL zu kürzen

Melde so viele bit.ly, Rebrandly, Google, Hive, tiny.cc, Droplr und CloudApp Accounts an, wie du möchtest

Füge unbegrenzt viele eigene Services hinzu

Kopiere und teile jede URL aus deinem Verlauf

Dein Verlauf und eigene Services werden mit iCloud synchronisiert

Short Menu steht als Kauf im Mac App Store bereit und kostet dort 6,99 Euro. Ab sofort könnt ihr das Programm auch als Setapp-Kunde laden und nutzen. Das Tool ist in deutscher Sprache vorliegend und 20 MB groß.