Smarte Heizung: Der neue Funk-Temperatursensor von Tado ausprobiert

Neben den reinen HomeKit-Thermostaten von Eve Systems dürften die smarten Heizkörper-Thermostate von Tado mit das am weitesten verbreitete Produkt sein, wenn es um Heizen im Smart Home geht. Vor genau zwei Monaten hat der Münchner Hersteller mit seinem Funk-Temperatursensor ein spannendes Produkt als neue Erweiterung für bestehende Systeme vorgestellt.

Was genau der neue Funk-Temperatursensor von Tado kann, ist im Prinzip schnell erklärt: Es handelt sich um ein Thermometer, das frei im Raum platziert werden kann und die Steuerung der im Raum befindlichen Heizkörper-Thermostate übernimmt. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch in diesem Artikel erklären.

Wobei den Test nicht ich übernommen habe, sondern mein Schwiegervater. Er hat in seiner Wohnung zehn Tado-Thermostate installiert, mittlerweile sind alle Heizkörper ausgestattet. Nicht ganz optimal ist die Installation dabei im sehr lang gezogenen Wohn- und Essbereich, an dessen Ende jeweils ein Heizkörper montiert ist.

Erschwerend kam hier hinzu, dass die beiden Heizkörper sich hinter Eckbank am Esstisch und Sofa im Wohnbereich versteckt haben. Bisher musste hier mit Offset-Temperaturen jongliert werden, um die Temperatur im gesamten Raum passend einzustellen. Deutlich leichter geht es mit dem neuen Tado Funk-Temperatursensor, der einfach im Wohnbereich über dem Sofa montiert wurde.

Für beide im Raum befindlichen Thermostate zählt nun der Temperatursensor in der neuen Erweiterung. Und eine klassische Wetterstation im Wohnzimmer zeigt: Die am Funk-Temperatursensor eingestellte Temperatur wird exakt eingehalten.

Installation und Konfiguration des Tado Funk-Temperatursensors ist ein Kinderspiel

Die Installation ist dabei spielend einfach. Der Funk-Temperatursensor kann einfach mit den beiliegenden Klebesteifen an glatten Oberflächen oder auch mittels Schrauben und Dübeln montiert werden, alternativ kann man den Sensor auch einfach auf einer ebenen Fläche aufstellen.

Danach fügt man das neue Zubehör einfach über die Geräte-Einstellungen in der Tado-App in das System ein und weist es dann dem gewünschten Raum zu. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Sensor die Temperatursteuerung aller im Raum befindlichen Heizkörper-Thermostate. Natürlich nicht nur die automatische Steuerung, man hat über kleine Touch-Flächen am Sensor auch die Möglichkeit, die Temperatur manuell einzustellen.

Der neue Tado Funk-Temperatursensor hat im Praxis-Test gezeigt: Er kann eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. Natürlich nicht für jeden Tado-Nutzer und für jeden Raum, hier kommt es immer auf die Gegebenheiten an. Im lang gezogenen Wohn- und Essbereich in der Wohnung meines Schwiegervaters, bei dem die Heizkörper zudem noch hinter Sitzmöbeln versteckt sind, funktioniert der Funk-Temperatursensor jedenfalls wunderbar.