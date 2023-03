Sonos Move: Zweite Generation soll spätestens im Herbst kommen

Die jüngst angekündigten Sonos-Lautsprecher sind noch gar nicht auf dem Markt erschienen, da platzt schon der nächste Speaker in die Gerüchteküche. Laut The Verge soll Sonos an einem Move der zweiten Generation arbeiten.

Der Sonos Move ist der erste und auch nach der Einführung des kleineren Roam der größte portable Lautsprecher von Sonos. Dank der praktischen Ladestation und der vollständigen Integration in das Multiroom-System macht er aber auch im Haus eine richtig gute Figur.

Der neue Sonos Move der zweiten Generation soll ein ähnliches Design besitzen und im späten Sommer oder frühen Herbst erscheinen. Der Wechsel zwischen WLAN und Bluetooth soll beim neuen Modell noch einfacher und ohne einen notwendigen Knopfdruck am Lautsprecher erfolgen können.

Mit einem verbessern Prozessor und mehr Speicher soll der Sonos Move in Sachen Performance mit den neuen Era-Lautsprechern gleichziehen und für zukünftige Funktionen gerüstet sein. Ebenfalls wahrscheinlich ist, dass der USB-C-Anschluss mit einem Adapter auch als Audio-Eingang genutzt werden kann. Bislang wurde der Anschluss beim Move zum alternativen Aufladen per Kabel genutzt.

Welche kleineren oder größeren Details sich Sonos rund um den Move der zweiten Generation noch einfallen lässt, wissen wir noch nicht. Naheliegend ist eine Verbesserung des Klangs. Aber das hat ja noch ein wenig Zeit – kommende Woche werfen wir erst einmal einen genaueren Blick auf die neuen Era 100 und Era 300.