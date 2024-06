Sportschau-App pünktlich zur EM mit Live-Aktivitäten

Es gibt immer mal Fußball-Spiele, bei denen ich mich für das Ergebnis interessiere, aber nicht unbedingt Push-Mitteilungen aktivieren möchte. Gerade wenn man mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen möchte, kann das ja schon ein bisschen nervig sein. Für diese Zwecke finde ich Live-Aktivitäten eine tolle Sache, bisher setze ich auf die App FotMob.

Pünktlich zum Start der Euro 2024 am kommenden Freitag hat die Sportschau (App Store-Link) ihre App für iPhone und iPad aktualisiert und eben genau diese Live-Aktivitäten integriert. Mit iOS 16.2 oder iPadOS 17 und neuer könnt ihr euch bis zu fünf Spielstände gleichzeitig direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen.

Ein paar Details gibt uns die Sportschau in der Update-Beschreibung mit auf den Weg: „Der Button zum Starten der Live-Aktivitäten erscheint immer 4 Stunden vor Spielbeginn im Ticker – direkt neben der Glocke für den Toralarm.“

Live-Aktivitäten zeigen Tore direkt auf dem Sperrbildschirm an

Erwähnenswert ist an dieser Stelle sicherlich, dass Apple es bislang nicht erlaubt, die Live-Aktivitäten automatisch zu aktivieren, etwa für alle Deutschland-Spiele oder später auch für den Lieblingsverein aus der Bundesliga. Die Funktion muss man immer innerhalb der App aktivieren. Mittlerweile gibt es Apps, die nach dem manuellen Öffnen automatisch eine Live-Aktivität aktivieren, sollte ein vorgemerktes Spiel unmittelbar bevor stehen.

Was mir bislang immer noch fehlt: Eine App, die in den Live-Aktivitäten auch Ticker-Einträge anzeigt. Sollte euch so etwas über den Weg laufen, freue ich mich über einen Hinweis.