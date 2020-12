Telegram: Messenger mit Betatest für per Siri angekündigte Nachrichten

Mit den AirPods und den Powerbeats Pro ist es seit iOS 13 möglich, sich per Siri eingehende Nachrichten vorlesen zu lassen und die eigene Antwort zu transkribieren. Der bekannte Messenger Telegram (App Store-Link) hat nun einen Betatest ins Leben gerufen, in dem genau diese Funktion für die Zukunft integriert werden soll.

Bisher nutzten vor allem Apples Nachrichten-App und weitere hauseigene Applikationen des Konzerns dieses Feature. Aber auch für Dritt-Entwickler steht eine Siri-API zur Verfügung, um von der Funktion Gebrauch machen zu können. Das Team von The-8-Bit hat nun in der jüngsten Betaversion von Telegram eine Siri-Vorlesefunktion für Nachrichten entdeckt. In den Einstellungen unter Benachrichtigungen kann man dort das Siri-Feature aktivieren und bekommt dann eingehende Messages über Apples Sprachassistentin vorgelesen, sowie die Option, selbst eine Antwort zu diktieren.

Apple-Kopfhörer mit H1-Chip werden unterstützt

Telegram wäre damit die erste Drittanbieter-App, die das Vorlesen von Nachrichten über Siri unterstützen würde. Wann genau das Feature Einzug in die App hält, ist noch nicht bekannt. Die Konkurrenten von WhatsApp, Threema und Co. haben eine solche Funktion bisher noch nicht angekündigt. Genutzt werden kann die Vorlesefunktion mit Apple-Kopfhörern, die über einen H1-Chip verfügen. Das sind aktuell die AirPods der zweiten Generation, die AirPods Pro, die Powerbeats Pro, Powerbeats und Beats Solo Pro. Auch muss mindestens iOS 13 oder neuer auf dem Gerät installiert sein.

Trägt man dann einen der oben aufgeführten Kopfhörer und erhält eine Telegram-Textnachricht, hört man einen kleinen Ton, in dessen Anschluss Siri den Text der Nachricht vorliest. Kurz danach signalisiert ein weiterer Ton, dass man selbst sprechen und eine Nachricht diktieren kann. Siri transkribiert dann die gesprochenen Inhalte in Text und versendet sie an den Kontakt, um die Unterhaltung fortzuführen.

Habt ihr die Vorlese- und Antwort-Möglichkeit von Siri mit einer der Apple-Apps bereits ausprobiert? Nutzt ihr diese sogar häufiger? Wir freuen uns auf eure Kommentare zu diesem Thema.