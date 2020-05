Thimbleweed Park – Delores: Mini-Adventure kann kostenlos geladen werden

Erinnert ihr euch an das wirklich tolle Premium-Abenteuer „Thimbleweed Park„? Verantwortlich für das Spiel ist der US-Spieleentwickler Ron Gilbert, der unter anderem Computerspiele wie Maniac Mansion und The Secret of Monkey Island erschaffen hat. Wie viele von uns hat auch Gilbert aktuell freie Zeit und hat diese genutzt um das Mini-Abenteuer „Thimbleweed Park – Delores“ (Epic Store/Steam) zu entwickeln – und bietet es für Mac und Windows kostenlos an!

Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure begann als Prototyp für Ron Gilberts neues Point-and-Click-Abenteuerspiel und entwickelte sich zu einem lustigen kleinen Spiel. Es ist keine Fortsetzung von Thimbleweed Park. Ihm fehlt wahrscheinlich der ganze Schnickschnack, der es zu einem rentablen Spiel machen würde. Das Spiel stellte eine große Herausforderung dar, da wir zur Erstellung neuer Rätsel fast ausschließlich „vorhandenes Material“ aus Thimbleweed Park verwenden mussten. Auch weil wir an den IRL-Aspekt gebunden waren. Als Dankeschön an unsere Fans veröffentlichen wir es kostenlos, damit sie in diesen seltsamen Zeiten Spaß haben können. Um dieses Mini-Abenteuer zu genießen, ist es nicht erforderlich, vorher Thimbleweed Park gespielt zu haben. (Was dich aber nicht davon abhalten soll, Thimbleweed Park zu spielen, wenn es dir gefällt)

„Thimbleweed Park – Delores“ kann im Epic Games Store oder direkt bei Steam geladen werden.