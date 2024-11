Threads zählt jetzt 275 Millionen aktive Nutzer

Im Juli 2023 ist Metas X-Alternative Threads (App Store-Link) an den Start gegangen, vorerst aber nur in den USA. Nach ein paar Änderungen für die EU ist Threads im Dezember 2023 auch in Deutschland gestartet und insgesamt erfreut sich der Mikroblogging-Dienst großer Beliebtheit.

Adam Mosseri, verantwortlicher Manager für Instagram und Threads, hat jetzt offiziell mitgeteilt, dass Threads pro Monat 275 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer zählt. Gleichzeitig gibt er an, “dass es noch viel zu tun gibt” und der Ort “etwas Aufregendes” hat. Zum Vergleich: Im April konnte man die Marke von 150 Millionen MAUs (Monthly Active Users) knacken, und im August sprach Meta von 200 Millionen MAUs. Innerhalb von drei Monaten hat Threads also rund 75 Millionen neue, aktive Nutzerinnen und Nutzer gewonnen.

Darüber hinaus hat Meta-Chef Mark Zuckerberg während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 gesagt, dass sich täglich eine Million Menschen bei Threads anmelden.

Threads macht Spaß

Auch wir sind unter @appgefahren.de bei Threads zu finden, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Ich finde Threads toll, denn der Dienst verzichtet bisher auf Werbung, was die Nutzung wirklich angenehm macht. Wenn man bei X unterwegs ist, wird man ständig mit Werbung konfrontiert. Es bleibt abzuwarten, wann Threads den Schritt in Richtung Monetarisierung macht. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Hoffentlich fällt die Integration von Werbung moderat aus, denn andernfalls wird man sicherlich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer verschrecken, die sich jetzt an ein werbefreies Erlebnis gewöhnt haben.