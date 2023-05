TMNT Splintered Fate: Roguelike-Action-Game mit den Turtles neu bei Apple Arcade

Die älteren unter uns werden sie sicherlich noch kennen: Die allzeit kampflustigen vier Schildkröten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo, ihres Zeichens die Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT). Das von ihrem Meister Splinter in asiatischer Kampfkunst ausgebildete Quartett nimmt es in der gleichnamigen Comicserie mit allerhand Bösewichten in News York City auf und isst dabei fortwährend leckere Pizza.

Wer ein Apple Arcade-Spiele-Abo gebucht hat, kann sich nun auch über die vier grünen Kampf-Schildkröten in einem neuen Roguelike-Action-Game in Apples Spielesammlung freuen. Als ein Apple Arcade Original ist TMNT Splintered Fate (App Store-Link) ab sofort für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV verfügbar und lässt sich bei rund 1,3 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer auf die Geräte herunterladen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel bereits vorhanden.

„Als Splinter von Shredder entführt wird, erscheinen überall in New York City gleichzeitig mysteriöse Portale. Während April und Metalhead die wiedergefundenen Artefakte nach Hinweisen untersuchen, kämpfen die Turtles darum, ihren Vater aus den Klauen des Foot Clans zu befreien. Doch während die Bande Splinters jenseitigem Aufenthaltsort immer näher kommt, lauert eine noch größere Bedrohung in den Schatten…“

So beschreibt das Team von Nickelodeon, das für die Apple Arcade-Neuerscheinung verantwortlich ist, das Gameplay von TMNT Splintered Fate. Spielen lässt sich mit einem der vier Ninja Turtles, jeder Protagonist verfügt dabei über spezielle Eigenschaften, die man sich im Kampf gegen das Böse zunutze machen kann.

Das sind die Haupt-Features des Spiels:

Roguelike-Actionspiel: Schnelle, viszerale und aufregende Kämpfe versetzen dich mitten in die Schlägereien der Turtles

Schnelle, viszerale und aufregende Kämpfe versetzen dich mitten in die Schlägereien der Turtles Kein Durchlauf gleicht dem anderen: Zufallsgenerierte Power-Ups, Raumaufteilung und Boss-Modifikatoren für knallharten Spaß!

Zufallsgenerierte Power-Ups, Raumaufteilung und Boss-Modifikatoren für knallharten Spaß! Spiele deine Lieblings-Schildkröte: Übernimm die Kontrolle über alle vier Schildkröten, jede mit einzigartigen Kräften und Fähigkeiten

Übernimm die Kontrolle über alle vier Schildkröten, jede mit einzigartigen Kräften und Fähigkeiten Vereinige die Brüder: Fesselndes Koop-Gameplay mit bis zu vier Spielern

Fesselndes Koop-Gameplay mit bis zu vier Spielern Reise durch ikonische TMNT-NYC-Schauplätze: Von der Kanalisation bis hin zu einer epischen Dachschlacht!

Von der Kanalisation bis hin zu einer epischen Dachschlacht! Verbessere deine Schildkröten-Kräfte: Schalte deine Kräfte frei und steigere sie, um ein Meister-Ninja zu werden

Schalte deine Kräfte frei und steigere sie, um ein Meister-Ninja zu werden Besiege deine Feinde: Tritt gegen eine Vielzahl von klassischen TMNT-Feinden und -Fraktionen an

Das Apple Arcade-Original dürfte vor allem Fans der kultigen Comicreihe um die vier humanoiden Schildkröten gefallen, aber auch Personen, die ein gepflegtes Kampfspiel mit zahlreichen Umgebungen, Charakter-Verbesserungen und jeder Menge Action schätzen. Wie immer bei Apple Arcade verzichtet auch dieses Spiel natürlich auf weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements, so dass man sich komplett auf das Gameplay konzentrieren kann. Der abschließende Launch Trailer zu TMNT Splintered Fate liefert euch weitere Eindrücke zur Arcade-Neuerscheinung.