TomTom GO: Radarkamera- und Verkehrswarnungen jetzt über CarPlay

Die Navigations-App TomTom GO (App Store-Link) wurde aktualisiert und liegt fortan in Version 2.3 zum Download bereit. Im Fokus steht unter anderem CarPlay und entsprechende Optimierungen.

Ist das iPhone angeschlossen und CarPlay aktiv, könnt ihr jetzt auch über CarPlay auf Radarkamera- und Verkehrswarnungen zugreifen. Gleichzeitig lässt sich die Lautstärke auch einfach über das große Display justieren. Zu den weiteren Optimierungen zählt eine genauere Routenplanung dank Onlineroutenführung, das schnelle Umschalten zwischen vollständiger Audiowiedergabe, nur Warnungen und Stummschaltung sowie das einfache Ändern der Audioausgänge.

TomTom GO bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion in Kombination mit einem sich selbst erneuernden Abonnement für 8,99 Euro pro Halbjahr oder eine 7-tägige, kostenlose Testversion in Kombination mit einem sich selbst erneuernden Abonnement von 1,99 Euro pro Monat oder 4,99 Euro für drei Monate. 1 Jahr kostet 12,99 Euro. Neben CarPlay, Traffic, Radarwarnungen, Online-Suche, Sonderziele und alternative Routen gibt es unter anderem: