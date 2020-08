Top-Themen der Woche: Fortnite, Apple One, Apple Pay & mehr

Fortnite fordert Apple und Google heraus. Sie haben absichtlich gegen die Richtlinien verstoßen, um dann aus beiden Stores zu fliegen. Schon wenige Stunden später wurde eine umfassende Klage eingereicht. Es geht um den Anteil, den Apple und Google bei jedem Verkauf verdienen: Das sind rund 30 Prozent. Käufe außerhalb des App Stores sind hingegen nicht erlaubt. Und genau das gefällt Epic Games so gar nicht. Die weiteren Details gibt es hier.

Apple One, so könnte das Service-Bundle heißen, das im Oktober an den Start gehen soll. Ein Basispaket umfasst Apple Music und Apple TV, während eine teurere Variante diese beiden Dienste und den Apple Arcade-Spieledienst erweitert. In der nächsten Stufe werden Apple News hinzugefügt, gefolgt von einem teureren Paket mit zusätzlichem iCloud-Speicher für Dateien und Fotos. Je nach gewähltem Paket soll sich so laut Gurman 2 bis mehr als 5 USD pro Monat sparen lassen. Mehr Details gibt es hier.

Schon in der nächsten Woche soll Apple Pay mit der Sparkassen-Girocard starten. Ob dem wirklich so ist, werden wir dann bis Ende nächster Woche sehen. Würdet ihr Apple Pay mit der Girocard einrichten? Mehr Details hier.

Noch mehr spannende Themen