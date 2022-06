USB-C: EU einigt sich auf einheitlichen Ladekabel-Standard ab 2024

In vielen Bereichen ist der Anschluss bereits zum allgemeinen Standard geworden: USB-C. Viele Laptops, Smartphones, Tablets, Kopfhörer und weitere technische Geräte setzen auf den schmalen Stecker, wenn es um das Aufladen und den Datentransfer geht. Abweichungen sind aber immer noch die Regel: Vor allem Apple stellt sich hier quer und setzt beim iPhone und den AirPods noch immer auf den eigenen Lightning-Anschluss.

Bedingt durch diese Zustände hat es wohl so ziemlich alle von uns schon getroffen: Auf Reisen oder beim Besuch in fremden Haushalten heißt es so immer, gleich mehrere Kabel mitzunehmen, um die eigenen Gerätschaften auch mit Strom betanken zu können. USB-C für das MacBook und das iPad Pro, Lightning für das iPhone und die AirPods, dazu noch der Ladepuck für die Apple Watch…

In Zukunft soll alles deutlich einfacher gestaltet werden. Die EU mit Vertretern und Vertreterinnen aus den EU-Staaten und dem Europaparlament hat sich nun auf einen einheitlichen Standard bei Ladekabeln geeinigt, der wenig überraschend USB-C sein wird. Ab Mitte 2024 soll dieses Vorhaben in Kraft treten, dann müssen Smartphones und andere Elektrogeräte zwangsläufig mit einer USB-C-Ladebuchse ausgestattet sein. Bei ZEIT Online heißt es dazu:

„Nach Angaben von Verhandlungsleiterin Anna Cavazzini gilt die Regelung für Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Zudem habe das Parlament in den Verhandlungen durchsetzen können, dass beispielsweise auch Laptops, E-Reader, Tastaturen und Computermäuse, Navis, Smartwatches und elektronisches Spielzeug einbezogen werden, solange die Geräte groß genug für einen entsprechenden Anschluss sind.“

Ebenfalls ermöglichen will die EU bis 2024 den separaten Kauf von Geräten, Ladegerät und Ladekabel. Apple und andere Smartphone-Hersteller haben bereits entsprechende Maßnahmen in diese Richtung unternommen und legen ihren Neugeräten oft keine Ladegeräte und Kopfhörer mehr bei. Auch Laptops werden von dieser EU-Regelung betroffen sein, für sie gilt aber noch eine längere Übergangsfrist.

Mit dieser EU-weiten Maßnahme soll in Zukunft bis zu 1.000 Tonnen an Elektroschrott eingespart werden. Aktuell fallen laut EU-Angaben jährlich etwa 11.000 Tonnen Elektroabfall durch entsorgte und nicht genutzte Ladegeräte an. Es bleibt abzuwarten, wie Apple auf diesen Schritt reagiert: Nach der neuen EU-Regelung müssten auch iPhones und AirPods über eine USB-C-Buchse zum Aufladen verfügen.