WhatsApp mit Update: Größere Bild- und Videovorschau für Medien im Chat

Der WhatsApp Messenger (App Store-Link), der bekanntlich zu Facebook gehört, wurde abermals aktualisiert und verbessert unter anderem die Bild- und Videovorschau im Chat.

Während zuvor Bilder immer quadratisch in der Vorschau angezeigt wurden, werden einzelne Bilder nun in ihrer echten Größe angezeigt. Verschickt man also ein Foto im Hochformat, sieht der Empfänger die Vorschau im Chat ebenfalls im Hochformat.

Des Weiteren können alle Teilnehmer einer Gruppe nun standardmäßig die Einstellung für selbstlöschende Nachrichten ändern. Admins können jedoch über die Einstellung „Gruppeninfo bearbeiten“ festlegen, dass nur sie selbst diese Möglichkeit haben.

Der WhatsApp Messenger ist 163,5 MB groß und mit iOS 10 und neuer kompatibel.