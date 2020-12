Wie bleibt man mit der Urgroßmutter über die Feiertage in Kontakt?

Uns steht wohl das bedrückendste Weihnachtsfest seit vielen, vielen Jahren bevor und auch ich habe große Bauschmerzen, wenn es darum geht, Teile der eigenen Familie zu sehen. Ich möchte jedenfalls nicht daran denken, wenn der über 90 Jahre alten Mutter, Oma und Uroma am Ende doch etwas passiert, was von der Familie angeschleppt wurde.

So werde ich auf das Beisammensein während der Weihnachtsfeiertage verzichten. Wir haben auch schon überlegt, wie wir und der Rest der Familie, die nicht direkt mit der Versorgung der Seniorin beschäftigt sind, über das Telefon hinaus in Kontakt bleiben können.

Meine erste Idee war ja ein Echo Show und damit relativ einfach durchführbare Video-Anrufe. Bei uns besteht das Problem, dass Oma in ihrer Wohnung natürlich keinen Internet-Anschluss hat, vielleicht müssen wir da noch mal zusammenlegen. Dann nämlich wäre so ein Smart Speaker wie der Echo Show eine prima Gelegenheit – auf den grünen Knopf zu drücken, wenn dieser seltsame Bilderrahmen auf einmal laut klingelt, das bekommt sogar die Oma noch gut hin.

Rund um den Echo Show gibt es heute auch eine spannende Nachricht. Denn Amazon teilt in einer Pressemitteilung mit: Videoanrufe mit Alexa waren in diesem Jahr beliebter als je zuvor. Nun erweitert Amazon die Telefonie mit Alexa um eine zusätzliche Funktion:

Ab sofort können bis zu sieben Personen freihändig an einem Audio- oder Videotelefonat teilnehmen, sofern sie ein kompatibles Alexa-fähiges Gerät wie Echo, Echo Dot oder Echo Show besitzen.

Es genügt, wenn ein Kunde in seiner Alexa-App eine Gruppe erstellt und benennt. Dann kann jedes Mitglied dieser Gruppe ganz einfach mit dem Sprachbefehl „Alexa, rufe [Gruppenname] an“ einen Gruppenanruf starten.

Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings: In der Alexa-App für iPhone und iPad sind die Gruppenanrufe noch nicht verfügbar, was natürlich schon eine Einschränkung darstellt. Amazon lässt uns aber wissen, dass man ein entsprechendes Update bald zur Verfügung stellen will. Falls ihr es trotzdem mit einem Echo Show für die Großmutter versuchen wollte: Bis Weihnachten wird von Amazon leider nur noch der große Echo Show pünktlich geliefert.