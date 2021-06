Wieder da: Die Geschichte rund um meinen verlorenen AirTag

Seit etwas mehr als einem Monat sind die Apple AirTags jetzt auf dem Markt. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung habe ich ein kleines Experiment gewagt: Ich habe einen AirTag, befestigt mit einer Halterung aus dem 3D-Drucker an einem alten Schlüssel, im Bus „verloren“. Mittlerweile ist dieses kleine Experiment beendet, ich habe den Schlüssel wieder zurück.

Es war aber auch ein großes Missgeschick, als mir der Schlüssel zwischen einer Rückenlehne und dem Fenster aus der Hand entglitten ist, ohne dass ich etwas bemerkt habe. Im Nachhinein muss ich sagen: Dieses Versteck war erstaunlich gut, denn der Schlüsselbund samt AirTag wurde erst nach rund zweieinhalb Wochen gefunden.

AirTag sendet neue Position zum Teil alle 10 Minuten

Was in dieser Zeit passiert, war wirklich beeindruckend. Der AirTag war fast jeden Tag von früh morgens bis spät abends im Bus unterwegs – auf unterschiedlichen Linien. Es gab so häufig Positionsmeldungen, teilweise im Abstand von weniger als zehn Minuten, dass es relativ einfach war, die jeweilige Buslinie zu erkennen. Wenn das tatsächlich mein Schlüsselbund gewesen wäre, hätte es wohl nur wenige Stunden gedauert, bis ich ihn selbst wiedergefunden hätte.

Was ich dagegen nicht richtig beurteilen kann: Haben Fahrgäste im Bus möglicherweise eine Meldung erhalten, dass ein fremder AirTag in ihrer Nähe ist? Möglicherweise ja, aber wer sucht zu Corona-Zeiten schon wild im Bus nach einem AirTag, wenn er eine solche Meldung bekommen hat? Da guckt man vielleicht mal neben sich auf die Sitze, aber sicherlich nicht tief hinter eine Rückenlehne.

Spätestens durch Tonsignale hätte man aber auf den AirTag aufmerksam werden können. Und genau das ist meiner Meinung nach eine Schwachstelle der AirTags. Im Vergleich zu anderen Trackern dieser Art ist der integrierte Lautsprecher einfach zu leise, um in lauten Umgebungen auf sich aufmerksam zu machen. Ich bin mir sicher, dass der Schlüsselbund dann schneller gefunden worden wäre.

Endstation im Fundbüro

Am Ende findet wohl alle paar Wochen eine komplette, ordentliche Innenreinigung statt, bei der mein AirTag dann gefunden wurde. Er ist dann im Fundbüro des Nahverkehrsunternehmens gelandet. Das befindet sich zwar quasi direkt in der Stadt an einer viel befahrenen Kreuzung, die Fundsachen werden aber tief im Keller aufbewahrt. Ich habe nur noch wenige Positionsmeldungen bekommen, vermutlich ausgelöst durch Mitarbeiter, die sich kurzzeitig im Aufbewahrungsraum aufgehalten haben. Von offen zugänglichen Orten hatte ich jedenfalls keine Möglichkeit, meinen sich nicht mehr in Bewegung befindlichen AirTag zu orten.

Was aber auch deutlich wird: Den Schlüsselbund samt AirTag und gut erkennbarem Apple-Logo dürften nach dem Fund mehrere Personen in der Hand gehalten haben. Niemand davon scheint gewusst zu haben, um was für ein Teilchen es sich handelt und wie einfach man selbst mit einem Android-Smartphone die Kontaktdaten des Besitzers abrufen kann. Immerhin hat mich niemand unter der angegebenen Rufnummer kontaktiert, sondern ich habe den Schlüssel selbst im Fundbüro abgeholt.

Eines kann ich aber mit Sicherheit sagen: Wer einen mit einem AirTag ausgestatteten Gegenstand in einer Stadt verliert, der hat sehr gute Chancen, ihn im Anschluss zu orten und auch zu finden – davon bin ich nach diesem Praxis-Test absolut überzeugt.