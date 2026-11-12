Wird Apples Hardware-Chef der neue Nvidia-CEO?

Falls ihr in den letzten Tagen die Nachrichtenwelt nicht ganz außer Acht gelassen habt, dann seid ihr möglicherweise mehrfach über den Namen Jensen Huang gestolpert. Der Geschäftsführer von Nvidia scheint in ernste Probleme geraten zu sein: Er soll nicht nur eine außereheliche Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben, sondern auch eine weitere mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin. Die Zeit von Huang bei Nvidia, dessen Chef er seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren ist, könnte sich dem Ende neigen.

Nun gibt es die ersten Gerüchte und Berichte über den möglichen Nachfolger – und da wird es auch für uns aus Apple-Sicht interessant. Zu den möglichen Kandidaten soll nämlich auch Johny Srouji, der aktuelle Chief Hardware Officer von Apple, zählen.

Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres soll Johny Srouji laut Berichten darüber nachgedacht haben, Apple zu verlassen. Im April folgte dann die Kehrtwende: Nach dem mittlerweile vollzogenen Aufstieg von John Ternus zum Geschäftsführer übernahm Johny Srouji dessen Rolle als Hardwarechef.

Johny Srouji erhielt lobende Worte von Tim Cook

„Johny ist einer der talentiertesten Menschen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte“, sagte Tim Cook damals als Noch-CEO. „Er hat eine einzigartige Rolle bei der Umsetzung von Apples Silizium-Strategie gespielt, und sein Einfluss war nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern in der gesamten Branche deutlich zu spüren. Er hat sein Team stets mit bemerkenswerter Geschicklichkeit und Urteilsvermögen geführt, und immer wieder hat sein Team bahnbrechende Innovationen hervorgebracht, die unsere Produkte grundlegend verändert haben. Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, ihn als Chief Hardware Officer bei Apple zu haben.“

Johny Srouji wurde 1964 in Haifa, Israel, geboren. Er begann seine Karriere bei IBM und wechselte später zu Intel. Seit 2008 ist er bei Apple angestellt und startete direkt mit der Entwicklung des A4-Prozessors durch. Nun stellt sich die große Frage: Bleibt er bei Apple oder wird er zum Chef von Nvidia?