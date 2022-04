App Store: 8,6 Milliarden App-Downloads im ersten Quartal 2022

Das soziale Netzwerk TikTok ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen: Das legen neue Daten des Marktanalyse-Unternehmens Sensor Tower nahe. Der Konzern hat eine Übersicht mit aktuellen App-Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, in dem auch die Umsätze des App Stores und bei Androids Google Play zum tragen kamen. Die Zahlen von Sensor Tower zeigen vor allem, dass die Top-Apps in den Bereichen Medizin, Navigation, Reisen, Business und Shopping im ersten Quartal 2022 den größten Nutzungszuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten.

„Die weltweite App-Nutzung und die Verbraucherausgaben für In-App-Käufe, Premium-Apps und Abonnements im App Store und bei Google Play blieben im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant […]. In der Zwischenzeit wuchs die durchschnittliche Anzahl der monatlich aktiven Nutzer in den Top-Apps um 4,8 Prozent im Jahresvergleich, wobei sich einige Kategorien, wie z.B. medizinische Apps, im Vergleich zu Q1 2021 mehr als verdoppelt haben.“

Medizinische Apps konnten ganze 102 Prozent an Zuwächsen gegenüber des Vorjahrs verzeichnen, und auch Navigations-Apps mit 23,5 Prozent und Reise-Anwendungen mit knapp 19 Prozent konnten entsprechendes Wachstum verzeichnen. Sensor Tower begründet die Wachstumsraten in diesen Kategorien vor allem mit dem gestiegenen Reise-Interesse, „jetzt, da die Pandemie in Teilen der Welt einigermaßen unter Kontrolle ist“. Das Wachstum im medizinischen Bereich ist vornehmlich durch COVID-bezogene Apps aus Indonesien, Südkorea und Brasilien verursacht worden. Mobile Spiele hingegen mussten die größten Verluste im Vergleich zum Q1 2021 hinnehmen: Um 3,8 Prozent sank das Interesse.

Die weltweiten App Store-Downloads im ersten Quartal 2022 summierten sich auf 8,6 Milliarden Downloads, und stiegen damit um 2,4 Prozent gegenüber Q1 2021 an. Zusammen mit Androids Google Play Store gab es insgesamt 36,9 Milliarden App-Downloads, was einem Anstieg von 1,4 Prozent entspricht. Da es weltweit jedoch mehr Android- als iOS-Geräte gibt, ist die Anzahl der Google Play-Downloads deutlich höher als die des App Stores.

Die beliebteste App für iPhones und iPads weltweit ist TikTok: Die Anwendung übertraf im ersten Quartal dieses Jahres 70 Millionen Downloads. YouTube, WhatsApp, Instagram und Facebook landeten auf den weiteren Plätzen und behaupteten ihre Vorjahresplätze. Seit der Veröffentlichung von TikTok wurde die App mehr als 3,5 Milliarden Mal heruntergeladen. Im Spiele-Segment behaupteten sich Subway Surfers, Wordle (2016), Coloring Match, PUBG Mobile und Roblox auf den ersten fünf Plätzen der Download-Charts. Tabellenprimus Subway Surfers kam unter iOS/iPadOS auf über 15 Millionen Downloads allein im Q1 2022.

Den gesamten Bericht von Sensor Tower zu App-Downloads und -Umsätzen findet ihr in englischer Sprache auf der Website des Unternehmens.

Grafiken: Sensor Tower.