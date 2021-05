Apple Music und CarPlay mit Problemen: App stürzt unvermittelt ab

Falls ihr in eurem Auto auf CarPlay und Apple Music setzt, können wir gleich einmal vorweg nehmen: Es liegt nicht an euch, dass aktuell so gut wie nichts mehr geht. Anscheinend hat Apple über verschiedene Geräte und Betriebssysteme hinweg für ein ordentliches Problem gesorgt, dessen Ursache bislang unbekannt ist.

Das Problem äußert sich relativ eindeutig: Apple Music lässt sich auf CarPlay nicht mehr starten und stürzt sofort ab, wenn sie geöffnet werden will. Was besonders interessant ist: Eine laufende Wiedergabe läuft problemlos und kann sogar über die Buttons in der Kachel-Ansicht gesteuert werden. Sobald man aber auf das Cover tippt und die Music-App selbst öffnen will, stürzt die App ab.

Das Problem konnte immerhin schon eingegrenzt werden, beispielsweise von der Reddit-Community. Dort schreibt ein Nutzer, dass er WLAN und die mobilen Daten für die Music-App deaktiviert hat und danach CarPlay wieder nutzen konnte – natürlich nur mit Songs, die zuvor auf das iPhone geladen wurden. Die App scheint im Betrieb mit CarPlay also einen fehlerhaften Befehl von Apples Servern zu erhalten und daraufhin abzuschmieren.

Mittlerweile gibt es im Netz auch eine Vorgehensweise, um das Problem hoffentlich dauerhaft zu beheben. Dazu muss man das iPhone wie bereits oben beschrieben ohne aktive Datenverbindung mit CarPlay verbinden und Apple Music öffnen. wenn man das iPhone dann trennt und danach erneut verbindet, sollte alles wieder rund laufen – auch mit aktivierter Datenverbindung.

Zumindest das gibt uns aber die Hoffnung, dass das Problem so schnell wieder verschwinden könnte, wie es heute aufgetaucht ist.