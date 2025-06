Apple Sports App wird immer besser – und gibt es immer noch nicht in Deutschland

Ich kann ja verstehen, dass Apple bei einigen Funktionen sich mit der EU und dem DMA abstimmen muss. Aber mir muss mal jemand erklären, warum die Apple Sports App nicht in Deutschland angeboten wird. An den EU-Vorschriften und an einer möglichen Übersetzung kann es doch nicht scheitern, oder? Jedenfalls optimiert Apple die Sports App kontinuierlich und hält sie uns hier in Deutschland immer noch vor. Unverständlich, denn Ergebnisse und News aus der Bundesliga sind in Apple Sports zum Beispiel enthalten!

Pünktlich zum Start der Wimbledon Championships am 30. Juni hat Apple die Sports-App aktualisiert und um einen Bereich für den Tennis-Sport erweitert. Mit dabei sind Live-Ergbenisse für Grand Slam- und 1000er-Turniere, sowohl für die Männer als auch Frauen. Mit Live Aktivitäten kann das iPhone sogar Live-Updates direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen, damit man keinen Ballwechsel verpasst.

Neuerungen für den Home-Bereich

Darüber hinaus hat Apple Sports ein neues Home-Erlebnis vorgestellt, das es einfacher macht, Lieblingsmannschaften und -ligen zu personalisieren und zu verfolgen. Veranstaltungen und Begegnungen sind jetzt nach Ligen gruppiert, mit intuitiven Steuerelementen, mit denen man eine bevorzugte Reihenfolge festlegen kann, sodass Top-Ligen an erster Stelle erscheinen. Lieblingsmannschaften werden immer ganz oben angezeigt, sodass man sofort Zugriff auf die Ergebnisse und Updates hat, die am wichtigsten sind.

Wann erscheint Apple Sports in Deutschland?

Das ist völlig unklar. Es gibt keinerlei Ambitionen, um Apple Sports auch in Deutschland verfügbar zu machen. Mögliche Probleme könnte Lizenzen und Datenrechte sein, aber auch der aktuelle Fokus auf englischsprachigen Inhalt. Bis dahin müssen wir auf Alternativen zurückgreifen, zum Beispiel OneFootball, Kicker, Sportschau und Co.

Würdet ihr euch freuen, wenn Apple Sports nach Deutschland kommt?